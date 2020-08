Der erst am Mittwoch verpflichtete Chris Führich feierte nur wenige Stunden nach Vertragunterschrift seine Premiere im Trikot der Paderborner. Auch Testspieler Fabian Rüdlin (zuletzt SC Freiburg II) mischte beim 2:1-Erfolg eine Halbzeit lang mit. Uerdingens Christian Kinsombi gelang der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer (65.).

SCP-Trainer Steffen Baumgart: „Das war ein sehr gutes und intensives Spiel von beiden Seiten. In einer ausgeglichenen Partie hatten wir vor allem im ersten Durchgang weitere gute Möglichkeiten. Das Ergebnis spricht für uns, insgesamt war es ein ordentlicher Test gegen einen guten Gegner.“

Am Freitag beginnt das einwöchige Traininslager in Villach/Österreich. Dort steht am Mittwoch, 19. August, ein zweites Testspiel gegen den Erstliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt auf dem Programm.

So spielte der SCP: Schulze – Dörfler (46. Strohdiek), Hünemeier (46. Fridjonsson), Schallenberg (46. Rumpf), Okoroji (46. Oeynhausen), Thalhammer (46. Vasiliadis), Ritter (46. Evans), Rüdlin (46. Pröger), Steinwender (46. Antwi-Adjei), Michel (46. Führich), Jastrzembski (46. Srbeny).

Tore: 1:0 (43.) Ritter, 1:1 (65.) Kinsombi, 2:1 (86.) Antwi-Adjei