Paderborn/Klagenfurt (WB/pk). Planmäßig hat Fußball-Zweitligist SC Paderborn am Freitag sein Trainingslager in Österreich bezogen. Am Mittag landete der SCP-Tross auf dem Flughafen in Klagenfurt, von da aus ging es weiter ins Quartier nach Villach, wo um 16 Uhr bereits das erste Training stattfand.

Von Westfalen-Blatt