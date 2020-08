Am heutigen Dienstag reiste Correia im Trainingslager des SCP in Kärnten an, um seinen Vertrag zu unterschreiben und gleich in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Der Defensivspieler lief in seiner bisherigen Karriere für den 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig und SSV Jahn Regensburg auf. Er bringt Erfahrung aus 184 Bundesliga-Partien mit, davon 19 in der 1. Bundesliga.

„Marcel gehört zu den gestandenen Abwehrspielern in Deutschland und war Führungsspieler bei seinen bisherigen Stationen. Er verfügt über ein hervorragendes Stellungs- und Kopfballspiel sowie über eine ebenso gute Spieleröffnung. Mit diesen Qualitäten wird er unseren Kader bereichern und zusätzliche Alternativen schaffen”, begrüßt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den neuen Spieler.