Paderborn/Wiedenbrück (WB/pk). Jetzt steht es endlich fest: Fußball-Zweitligist SC Paderborn trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) auf Regionalliga-Aufsteiger SC Wiedenbrück. Das ergab die gesonderte Auslosung am Mittwochmorgen in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main.

Von Westfalen-Blatt