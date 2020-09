Doppel-Test zum Abschluss

Paderborn (WB). Mit einem Doppel-Test schließt der SC Paderborn am Wochenende seine Vorbereitung auf die kommende Saison ab. Am Samstag treffen die Ostwestfalen auf Mitabsteiger Fortuna Düsseldorf, am Sonntag ist Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck der letzte Gegner. „Zu 70 Prozent habe ich meine Startelf schon im Kopf, aber es gibt noch ein paar Fragezeichen. Die müssen wir auflösen“, sagte Trainer Steffen Baumgart.

Von Matthias Reichstein