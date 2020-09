Hornberger plädiert für Stufenkonzept

Paderborn (WB/MR). Auch Zweitligist SC Paderborn darf aktuell höchstens 300 Fans in seine Arena lassen, Geschäftsführer Martin Hornberger geht aber ohne konkrete Forderung in die DFL-Sitzung : „Wenn in Leipzig 8500 Besucher kommen dürfen, kann man das als Wettbewerbsverzerrung sehen. Aber jeder Einsatz von Zuschauern bringt auch neue Erfahrungswerte. So wird man auf Sicht schneller wieder die Fans in die Stadien bekommen als wenn man weiter alles auf Null stellt.“

Von Westfalen-Blatt