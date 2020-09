Viele Fragezeichen

Das 0:1 am Samstag beim Mitabsteiger Fortuna Düsseldorf könnte man noch in die Kategorie „unglücklich“ einordnen. Ein kapitaler Schnitzer von Leopold Zingerle führte zum entscheidenden 0:1, wobei Baumgart seinem Schlussmann nicht die alleinige Schuld geben wollte: „Das war eine Fehlerkette, da war auch Marcel Correia mitbeteiligt.“ Insgesamt stand Paderborns Defensive sogar ganz gut, nach vorne lief allerdings nicht viel zusammen. „Da hat mir die absolute Gier gefehlt, Tore machen zu wollen“, kritisierte Manager Fabian Wohlgemuth.

Personelle Fragen

Zumindest zwei Treffer (Uwe Hünemeier und Antony Evans) markierte der SCP 20 Stunden später im Test gegen den VfB Lübeck, führte bis zur 71. Minute mit 2:0 und verlor am Ende gegen den Drittligaaufsteiger noch 2:3. Erneut waren es krasse individuelle Patzer (Dennis Jastrzembski, Jesse Tugbenyo), die den SCP aus der Bahn warfen. Dass der Mannschaft nach den langen Trainingswochen Frische und Geschwindigkeit fehlten und dass das Team sehr müde war, konnte niemand übersehen. Doch das wollte Baumgart nicht gelten lassen: „Das wären Ausreden. Fakt ist, dass wir uns die Dinger im Moment selber reinlegen. Daraus müssen wir bis zum Pokalspiel gegen Wiedenbrück die Lehren ziehen.“

War Baumgart zu Beginn der vergangenen Woche noch überzeugt davon, dass sein personelles Gerüst („Zu 70 Prozent habe ich meine Startelf schon im Kopf“) stehen würde, stellte er am Sonntag vieles infrage. Selbst auf die langjährige Stammkraft Leopold Zingerle als Nummer 1 im Tor wollte sich der Fußballlehrer nicht mehr festlegen. „Leo hat den Fehler gegen Düsseldorf gemacht, die Vorbereitung von Jannik Huth war fehlerfrei“, sagte Baumgart und ging die Mannschaftsteile weiter durch. Auch Neuzugang Marcel Correia, der bislang neben Sebastian Schonlau in der Innenverteidigung als „gesetzt“ galt, zählte der Coach indirekt an, indem er seine schärfsten Konkurrenten ausdrücklich hervorhob: „Uwe Hünemeier und Christian Strohdiek machen einen guten Job.“

Pokalspiel gegen Wiedenbrück

Lob und Tadel gab es für zwei Nachwuchskräfte. So überraschte der 19-Jährige Tugben­yo auch den Trainer: „Er hat leider einmal den Ball nicht richtig getroffen, das hat gegen Lübeck zum Ausgleich geführt. Aber diese Vorbereitung hatte dem Jungen niemand zugetraut. Er spielt defensiv rechts wie links und in der Dreierkette. In den vergangenen Wochen war ganz viel von ihm richtig gut.“ Bei Rückkehrer Ron Schallenberg (SC Verl) imponierten Baumgart besonders die Zweikampfstärke und Härte: „Ihm fehlt noch die Übersicht. Aber wie er gegen den Mann arbeitet, das ist bemerkenswert.“

Auch wenn sich der Coach auf keine Position mehr festlegen wollte, wird er bis zur Pokalpartie nicht alle Planspiele verwerfen. Allerdings hat Baumgart mit den beschlossenen fünf Auswechslungen weiterhin mehr Optionen, um in den nun mindestens 35 folgenden Pflichtspielen reagieren zu können. Das Problem ist nur, dass ihm seine Spieler auch zeigen müssen, dass sie in die Startelf wollen.

Das taten am Samstag und Sonntag nur ganz wenige, das wird nun aufgearbeitet. Die Mannschaft hat bis Mittwochmittag frei und soll nach der langen Vorbereitung für ein paar Tage runterfahren. Baumgart wird die Zeit auch nutzen, um intensiv über seine Elf nachzudenken. Denn noch ging nur die Generalprobe daneben. Im DFB-Pokal am Sonntag gegen Wiedenbrück geht es dagegen um sehr viel Geld.