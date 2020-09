Mit dem SCP schaffte der gebürtige Berliner den Durchmarsch von der 3. in die 1. Liga und erzielte in 143 Pflichtspielen 26 Tore. Davor war er für den Regionalligisten TSG Neustrelitz aktiv. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kam Zolinski für den Absteiger auf 28 Einsätze und traf dreimal.

„Ben bringt alle Voraussetzungen mit, um eine echte Verstärkung für unsere Mannschaft zu sein“, sagte Veilchen-Trainer Dirk Schuster dem „kicker“. Aues Präsident Helge Leonhardt wird im Fußball-Fachmagazin so zitiert: „Wir hatten Ben schon länger im Visier und freuen uns, dass seine Verpflichtung heute unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Unsere Bemühungen, Geduld und Beharrlichkeit haben sich ausgezahlt.“