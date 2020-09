Nach Abstieg durchgereicht

Paderborn (WB/MR). Abstieg nach nur einer Saison in der 1. Liga: Das gab es vor fünf Jahren schon einmal. Nur da endete die folgende Zweitligasaison in einem kompletten Desaster: Der SC Paderborn 07 wurde noch einmal Ligaletzter und damit innerhalb von nur zwölf Monaten von der 1. bis in die 3. Liga durchgereicht.

Von Westfalen-Blatt