Eine Bewertung gefiel Baumgart gar nicht

Der sprach nach der Partie im TV-Studio von einem „Kieler Powerplay“. Das gab es definitiv nicht, dieses Urteil hatte der 36-Jährige exklusiv.

1. Spieltag: Holstein Kiel - SCP07 1:0 1/11 Foto: Frank Molter/dpa

Baumgart wollte die Mannschaft von außen aber auch nicht in zwei Gruppen aufteilen lassen. Gute Noten gab er seinem mit drei Neuzugängen stark veränderten Abwehrverbund, die „Abteilung Attacke“ sah er hingegen ebenfalls nicht so schlecht: „Hinten war alles super, nur vorne hat es gehakt – das ist mir zu einfach. Wir sind ein Mannschaftssport, da muss man immer in beide Richtungen schauen.“ Gegenüber dem WESTFALEN-BLATT nannte er auch zwei Spieler: „Dennis Srbeny und Kai Pröger haben nach hinten gut gearbeitet. Die Jungs müssen im Angriff aber auch in gute Positionen gebracht werden. Daran werden wir arbeiten.“

Am erwähnten 5. August 2018 musste der SCP übrigens auch auswärts ran und verlor beim SV Darmstadt ebenfalls mit 0:1. Spielentscheidend mit dabei war der heutige Kapitän: Sebastian Schonlau wurde damals 24 Jahre alt, spielte neben Christian Strohdiek im Abwehrzentrum und verschoss einen Strafstoß. „Das Beispiel zeigt doch, dass wir entspannt bleiben müssen. Wir brauchen vorne bessere Ideen und mehr Lösungen. Wir dürfen aber auch nicht in Überzahl so ein Gegentor bekommen“, sagte Schonlau. Statistisch gesehen hatte der jetzt 26-Jährige am Sonntag einen Glanztag: Er gewann als einziger SCPer alle Zweikämpfe.