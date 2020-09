Sabiri war im Sommer 2019 vom englischen Premier-League-Absteiger Huddersfield nach Paderborn gewechselt und erzielte in 24 Einsätzen vier Treffer. Zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison teilte der Erstliga-Absteiger dem 23-Jährigen mit, dass er nicht mehr mit ihm plane und stellte ihn frei, damit er sich um einen neuen Arbeitgeber kümmern kann. Das klappte lange nicht, Sabiri kehrte nach Paderborn zurück und trainierte mit der U21 (Oberliga).

Leihe an Zweitligist Salernitana geplant

Mit Lazio soll er nun fündig geworden sein und in Kürze einen Vertrag unterschreiben, heißt es. Doch der Ex-Nürnberger wird wohl nicht in Rom bleiben, sondern an den Zweitligisten US Salernitana, der ebenfalls Lazio-Chef Claudio Lotito gehört, weiterverliehen. Laut WB-Informationen verhandelt Paderborn mit Rom, eine Einigung gibt es aber noch nicht. Dem SCP winkt eine dicke Ablöse, laut transfermarkt.de ist Sabiri 1,7 Millionen Euro wert.