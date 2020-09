Der 23-Jährige hat einen Zweijahresvertrag samt einer Option auf eine dritte Saison beim Serie-B-Club unterschrieben . Vor wenigen Tagen hatte der ehemalige U21-Nationalspieler noch vor einem Wechsel zu Lazio Rom gestanden. Dieser Vertrag war dem Vernehmen nach bereits vollständig ausgehandelt, doch dann fand Sabiri an der vereinbarten Absicht, direkt zum Zweitligisten Salernitana verliehen zu werden, scheinbar keinen Gefallen mehr. „Wir danken Abdelhamid für seine Zeit in Paderborn. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg“, sagte SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth zum Abschied.

Stillschweigen über Ablösemodalitäten

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Sabiri stand in Paderborn noch ein weiteres Jahr unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf 1,7 Millionen Euro geschätzt. Im Zusammenhang mit dem Fast-Wechsel zu den Laziali war davon die Rede, dass der SCP an einem Weiterverkauf beteiligt werde. Zunächst dürften die Verantwortlichen aber vor allem froh darüber sein, einen weiteren gut verdienenden Profi von der Gehaltsliste bekommen zu haben.

Ex-Club von Oliver Bierhoff

Ascoli Calcio ist am Samstag mit einem 1:1 gegen Serie A-Absteiger Brescia in die neue Spielzeit gestartet, die Vorsaison beendete der Verein, für den einst auch Oliver Bierhoff am Ball war, auf dem 14. Platz.