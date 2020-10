Nkaka statt Klement

Auch Paderborns Trainer Steffen Baumgart blieb diese Falschmeldung nicht verborgen. „Es gibt immer Leute, die irgendwelchen Blödsinn schreiben und das dann auch noch lustig finden“, äußerte er sein Unverständnis.

Statt Klement holte der SCP neben Stürmer Prince Owusu (Arminia Bielefeld) Mittelfeldmann Aristote Nkaka vom RSC Anderlecht. „Alle haben sich bemüht und es ist wichtig, dass wir unseren Kader vor allem auch in der Breite verstärkt haben. Jetzt geht es darum, sie so schnell wie möglich zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sie funktionieren“, sagte Baumgart. Das neue Duo trainierte am Dienstagnachmittag zum ersten Mal mit der Mannschaft und soll am Donnerstag im Testspiel bei Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 (Anstoß 14 Uhr, Parkstadion) zum ersten Mal im SCP-Trikot auflaufen.

Auch wenn sich nicht alle Wünsche (Klement gehörte schon aus finanziellen Gründen nicht dazu) erfüllten, Baumgart ist froh, dass jetzt Klarheit herrscht: „Wir werden jetzt nicht zusammenbrechen, weil wir den einen oder anderen Spieler nicht bekommen haben. Wir sind eben kein Absteiger, der sich mit 50 Millionen Euro eine neue Mannschaft für den Wiederaufstieg kaufen kann. Die Realität sieht nun mal anders aus, da sind nicht alle Gedanken umsetzbar.“ Doch Baumgart findet den Ist-Zustand okay: „Ich freue mich, mit den Spielern zu arbeiten, die da sind. Das sind gute Jungs. Und ich bin auch froh, dass wir für Samuel Fridjonsson, der hier nicht so klar gekommen ist, eine Lösung gefunden haben.“

Mit Hannover wartet der vierte Brocken

Der Isländer ist zurück in Norwegen, seine ehemaligen Mitspieler streben am 18. Oktober gegen Hannover den ersten Sieg an, auch wenn Baumgart weiß: „Das ist der nächste und vierte Brocken. In Heidenheim und Kiel werden nicht viele gewinnen und über den HSV müssen wir nicht reden.“