Terrazzino kommt

Der bei 1899 Hoffenheim ausgebildete frühere Junioren-Nationalspieler (15 Einsätze für die deutsche U18, U19 und U20) hat in seiner Karriere neben seinem Stammverein unter anderem beim Karlsruher SC, SC Freiburg und VfL Bochum gespielt. Zuletzt war er von den Breisgauern an Dynamo Dresden ausgeliehen worden und war mit den Sachsen im Juni aus der 2. Liga abgestiegen. Insgesamt verzeichnet Terrazzino 73 Begegnungen in der Bundesliga (vier Tore, sieben Vorlagen) und 110 Partien in der 2. Bundesliga (15 Treffer, 20 Vorlagen).

„Marco verfügt über viel Erfahrung, die wir in unserer jungen Mannschaft gut gebrauchen können. Er hat in den Trainingseinheiten und im Testspiel gegen den FC Schalke 04 gezeigt, dass er die Kreativität in unserem Offensivspiel erhöhen kann. Mit ihm haben wir eine wertvolle Alternative für unseren Angriff gewonnen“, begründet Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth in einer Pressemitteilung des SCP die Verpflichtung.