Terrazzino ist da

Paderborn(WB). Der SC Paderborn hat am Dienstag noch einmal die Offensive verstärkt: Der Zweitligist nahm bis zum 30. Juni 2021 den vereinslosen Marco Terrazzino unter Vertrag. „Er ist ein sehr erfahrener Fußballer, der unseren jungen Spielern auch eine gewisse Struktur geben kann“, sagte Trainer Steffen Baumgart über den 14. Neuzugang. Die Routine des 29-Jährigen, der bislang auf 183 Spiele (19 Tore, 27 Vorlagen) in der 1. und 2. Liga kommt, hob auch Manager Fabian Wohlgemuth in einer Pressemitteilung hervor: „Marco verfügt über viel Erfahrung, die wir in unserer jungen Mannschaft gut gebrauchen können. Mit ihm haben wir eine wertvolle Alternative für unseren Angriff gewonnen.“

Von Matthias Reichstein