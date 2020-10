Von Seiten des gastgebenden SVS heißt es im Vorfeld dieser Begegnung des fünften Spieltags: „Das für den kommenden Sonntag terminierte Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn wird ohne Zuschauer stattfinden müssen. Aufgrund der stetig steigenden Zahl der Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis hat sich der SV Sandhausen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden dazu entschieden, die Partie im BWT-Stadion am Hardtwald ohne Zuschauer durchzuführen. Der Inzidenzwert in dem von den Behörden definierten Umkreis war in den vergangenen Tagen über den für eine Zuschauerbeteiligung ausgewiesenen Grenzwert gestiegen.“

Der Inzidenzwert im Rhein-Neckar-Kreis betrug am Mittwoch 35,4. In Sandhausen selbst gab es sieben aktive Fälle.