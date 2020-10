Paderborn holt Punkt gegen Sandhausen

1:1 in Sandhausen: Srbeny schießt SCP in Führung

Sandhausen (WB/MR). Der SC Paderborn baute am Sonntag mit dem 1:1 (1:1) beim SV Sandhausen seine kleine Erfolgsserie aus. Der Fußball-Zweitligist blieb damit in einer allerdings höhepunktarmnen Partie zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Dennis Srbeny (27.) hatte den SCP mit einem Handelfmeter in Führung geschossen. Für die Hausherren konnte Robin Scheu (38.) noch vor der Pause ausgleichen.