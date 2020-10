Paderborn (WB). Jetzt geht es los: Am Dienstag, 10. November, startet die Virtual Bundesliga (VBL) in ihre Saison 2020/21. Der SC Paderborn 07 ist in der VBL Club Championship erstmalig vertreten und startet in der Nord-West Division um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Von Westfalen-Blatt