Heller mag‘s gern schneller

Paderborn -

Vereinslos, 34 Jahre alt, Außenstürmer: Als der SC Paderborn Mitte Oktober den zwölften Zugang präsentierte, war die Skepsis groß: Am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) kehrt Marcel Heller zu dem Verein zurück, für den er am längsten am Ball war: „Der SV Darmstadt 98 steht für meine erfolgreichste Zeit als Profi.“