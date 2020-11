Dritter Dreier in Serie

Der SCP begann, wie von Trainer Steffen Baumgart angekündigt, mit der selben Formation, die vor der Länderspielpause 4:0 in Darmstadt gewonnen hatte. Sein Hamburger Kollege Timo Schultz stellte nach der 0:3-Heimpleite gegen den Karlsruher SC gleich auf vier Positionen um.

8. Spieltag: SC Paderborn – FC St. Pauli 2:0

Die Gastgeber waren zu Beginn die überlegene Elf, St. Pauli stand tief und bot nur wenig Räume. Bei einem Kopfball von Maximilian Dittgen (vorbei) und auf der Gegenseite einem Schuss von Chris Führich (Pfosten) wurde auf Abseits entschieden, dann gab es Elfmeter. Nachdem Svante Ingelsson der Ball im eigenen Strafraum an die Hand gesprungen war, ließ Schiedsrichter Christian Dingert zunächst weiterspielen, zeigte dann aber nach Intervention aus Köln und Videobeweis auf den Punkt. Doch Leopold Zingerle parierte den schwachen Schuss von Rodrigo Zalazar (21.). Zuvor hatte Zalazar in dieser Saison zweimal verwandelt (gegen Nürnberg und Darmstadt).

Die Partie war inzwischen ausgeglichen, die Gäste wurden mutiger und stellten Paderborns Defensive immer wieder vor Probleme. Offensiv taten sich die Hausherren schwer, nach 36 Minuten war die Führung trotzdem zum Greifen nah. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff scheiterte Julian Justvan am Pfosten. Doch drei Minuten später war es soweit. Nach einem Foul von Zalazar an Svante Ingelsson zögerte Dingert diesmal keine Sekunde und gab Strafstoß. Dennis Srbeny fand zunächst seinen Meister in Roibin Himmelmann, erzielte aber im Nachschuss sein fünftes Saisontor. Seine ersten drei Strafstöße in dieser Spielzeit hatte Srbeny gegen den HSV, in Sandhausen und Darmstadt sicher verwandelt. Eine Minute vor der Pause verhinderte Zingerle mit einer glänzenden Parade gegen Kevin Lankford den Ausgleich. So ging es mit einem knappen Vorsprung in die zweite Hälfte.

Ron Schallenberg (links) und Svant Ingelsson (SCP, rechts) im Zweikampf mit R.Zalazar Martinez (Pauli). Foto: Wilfried Hiegemann

In der 54. Minute beinahe das 2:0, nach Vorarbeit Justvan und Abschluss Srbeny landete die Kugel erneut am Pfosten. Der Winkel war etwas zu spitz. Keine 120 Sekunden später war es aber geschehen. Nach Pass von Christopher Antwi-Adjei traf Führich zum 2:0 ins lange Eck. Saisontor Nummer vier der Leihgabe aus Dortmund. Kurz danach hatte Führich sogar das 3:0 auf dem Fuß, doch der Ball wurde zur Ecke abgefälscht. Paderborns Führung war inzwischen auch in der Höhe verdient. Auch Antwi-Adjei (68.) und Prince Owusu (90.) hätten nachlegen können, scheiterten jedoch an Himmelmann. Die größte Gelegenheit für die Kiez-Kicker vergab Simon Makienok an seinem 30. Geburtstag, als der den Ball freistehend über den Kasten drosch (73.). Der vermeintliche Anschlusstreffer durch den eingewechselten Boris Tashchy zählte nicht, weil der Schütze im Abseits stand (82.).

SC Paderborn: Zingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Collins – Justvan (70. Terrazzino), Schallenberg, Ingelsson (78. Vasiliadis) - Führich (70. Pröger), Srbeny (78. Owusu), Antwi-Adjei (88. Okoroji)

FC St. Pauli: Himmelmann - Ohlsson (77. Knoll), Avevor, Lawrence, Buballa - Lankford, Becker (77. Zander), Zalazar (62. Daschner), Dittgen (62. Aremu) - Kyereh (77. Tashchy), Makienok

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 0

Tore: 1:0 Srbeny (39.), 2:0 Führich (56.)

Gelbe Karten: Collins / Kyereh, Avevor

Besonderheiten: Zingerle hält Handelfmeter von Zalazar (21.), Himmelmann hält Handelfmeter von Srbeny (39.)