Aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Gesäßmuskulatur, den er sich im Auswärtsspiel am vergangenen Samstag beim Karlsruher SC zugezogen hat, wird Justvan dem SCP in der nächsten Zeit fehlen. Wie lange der Mittelfeldspieler ausfällt, hängt vom Heilungsverlauf ab. Justvan war bei der 0:1-Niederlage im Wildparkstadion in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden. Die erste Alternative im Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg heißt wohl Marco Terrazzino.