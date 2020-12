„Wir werden Schritt für Schritt besser“

Zwei Spiele, null Tore, null Punkte – Paderborns Bilanz der letzten 180 Zweitligaminuten gegen den Karlsruher SC (0:1) und 1. FC Nürnberg (0:2) ist nicht zufriedenstellend. Das sieht auch der Coach so, stellt aber klar: „Einen tief stehenden Gegner zu knacken, bleibt das Schwerste im Fußball.“

Da gibt es keinen Einspruch, in Karlsruhe lag die Durchschlagskraft beim SCP allerdings bei nahezu Null, gegen die Gäste aus Franken konnten sich die Paderborner trotz optischer Überlegenheit und mehr Ballbesitz zumindest in Durchgang zwei keine zwingende Möglichkeit erspielen. Das sind Fakten, denen hält Baumgart zwei andere Szenen entgegen: „Beim KSC wurde uns ein Elfmeter verweigert, gegen Nürnberg ein reguläres Tor aberkannt.“

Da hat der 48-Jährige nicht ganz Unrecht: Paderborns Schwede Svante Ingelsson (22.) wurde im KSC-Strafraum gelegt, auch der zurückgepfiffene Ausgleichstreffer von Sebastian Vasiliadis (18.) gegen die Nürnberger war zumindest stark diskussionswürdig.

Es seien aus Trainersicht eher Kleinigkeiten für Paderborns Abschlussschwäche verantwortlich, Baumgart bleibt daher optimistisch: „Meine Jungs werden Schritt für Schritt besser. Das mag vielen nicht auffallen, mir aber. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir wieder zu Punkten kommen werden.“

Freitag gegen Bochum

Gegen den Ligadritten VfL Bochum könnte es am Freitag (18.30 Uhr) sogar ein Stück leichter werden. „Ich erwarte gegen eine spielstarke Mannschaft offene 90 Minuten“, sagt Baumgart, schränkt aber ein: „Das hatte ich auch gegen Hannover und Nürnberg so erhofft, am Ende war aber herzlich wenig von einem offenen Spiel zu sehen.“

Taktisch will Baumgart von seinem 4-3-3-System nicht abweichen, denkt aber über personelle Alternativen nach: Sven Michel, Marco Terrazzino, Chima Okoroji und Kai Pröger nannte er als Alternativen, legte sich aber noch nicht fest. Sehr viel wird sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. Baumgart wird am Freitagvormittag noch einmal trainieren, danach bezieht er mit seinem Kader ein Tageshotel in Bochum. Ein Grund für die relativ späte Anreise sind die Englischen Wochen, die jetzt beginnen und dem SCP vier Spiele in zwölf Tagen bescheren. „Ich möchte die Mannschaft in dieser Phase so lange wie möglich zuhause lassen“, sagt Baumgart. Gleichzeitig will er auch ein Zeichen in Richtung seines hochgelobten und breiten Kaders senden: „Einige haben mehr Einsatzchancen verdient. Ich darf darüber aber nicht nur reden, ich muss auch entsprechend handeln.“ Baumgart will rotieren, für Maximilian Thalhammer wird es noch nicht reichen. Nach seinem Mittelfußbruch kehrte der 22-Jährige aber wieder ins Training zurück.

Mit Blick auf Bochum gönnte sich der Coach auch noch eine kleine Spitze in Richtung Kritiker: „Wir werden dort unsere Ideenlosigkeit in Ideen umwandeln.“