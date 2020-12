So viel Geld verlieren Arminia und der SCP

Bielefeld/Paderborn -

Der deutsche Profifußball kämpft in der Corona-Krise an vielen Fronten. Einerseits brechen der zuvor über Jahre nur steigende Einnahmen gewohnten Branche in der Pandemie Erlöse weg. Das wird nicht nur bei den TV-Millionen und deren umstrittener Neuverteilung unter den 36 Klubs der zwei Bundesligen deutlich. Andererseits zeigt sich zumindest temporär auch eine Entfremdung der Fans – mit all den Konsequenzen.