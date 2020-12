„Vertrauen muss man sich verdienen“

Heute abend (18.30 Uhr, Sky) treffen der VfL und die Ostwestfalen im direkten Zweitligaduell aufeinander. Zuvor sprach der 50-Jährige im Interview über Vergangenes, neue Ziele, die Zukunft und die 90 Minuten.

Herr Gellhaus, Bochum steht nach zehn Spieltagen auf Platz drei. Mit welchem Saisonziel ist der VfL in die Saison gestartet?

Markus Gellhaus: Wir wollen beim VfL eine sorgenfreie Saison spielen. Dieses Ziel hat unser Cheftrainer Thomas Reis schon einige Male kommuniziert und aktuell gibt es auch keinen Grund, daran irgendetwas zu ändern. In den vergangenen Jahren steckte der VfL Bochum immer mal wieder im Abstiegskampf. Am Ende konnte sich der Verein zwar befreien, doch diesmal wollen wir mit dem Tabellenkeller erst gar nichts zu tun haben. Daran arbeiten wir.

Knapp ein Drittel der Saison ist gespielt, da lügt die Tabelle nicht mehr. Ist die Bundesliga-Rückkehr nach dann elf Jahren tatsächlich kein Thema?

Gellhaus: Nein, davon sind wir weit entfernt. Wir sollten mit Blick auf die vergangenen Jahre auch demütig bleiben. Allerdings bin ich überzeugt davon, dass wir eine gute Mannschaft haben. Die Rahmenbedingungen passen, der Cheftrainer arbeitet akribisch, bereitet die Mannschaft optimal vor und deshalb glaube ich fest daran, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden. Aber wo das hinführen wird? Warten mir mal ab. Wir sind gut beraten, den Ball flach zu halten.

Sie sind mit Augsburg, Gladbach und Hertha in die 1. Liga aufgestiegen, was fehlt dem VfL noch?

Gellhaus: Schwer zu sagen, denn jede Mannschaft hat eine andere Struktur. Beim FC Augsburg hatten wir am Ende einen Lauf, das Selbstvertrauen wuchs immer mehr und wir fühlten uns irgendwie unschlagbar. So etwas muss sich entwickeln, und da sehe ich einige Vereine in der 2. Liga, denen ich so etwas zutraue. Die SpVgg Greuther Fürth hat zum Beispiel eine gute Mannschaft, der SC Paderborn auch. Am Ende wird entscheidend sein, wer einigermaßen verletzungsfrei durchkommt. Wir haben keine Winterpause, deshalb wird auch die richtige Trainingssteuerung eine wichtige Rolle spielen.

Mittlerweile dreht sich die Altersstruktur. Sie sind 50, Ihr Cheftrainer Thomas Reis drei Jahre jünger. Macht das in der täglichen Zusammenarbeit einen Unterschied?

Gellhaus (lacht): Gefühlt bin ich noch immer der Jüngste im Trainerteam. Aber mal im Ernst: Die Unterschiede sind wirklich marginal und spielen keine Rolle. Die Zusammenarbeit mit Thomas macht sehr viel Spaß, menschlich und fachlich ist er top, wir liegen auf einer Wellenlänge.

Wobei Sie viel mehr Erfahrung haben. Für Reis ist es die erste Station als Cheftrainer im Profifußball.

Gellhaus: Das macht es doch aus. Thomas hat einen Co-Trainer mit diesem Profil gesucht, jetzt arbeiten zwei mit unterschiedlichen Komponenten zusammen. Das funktioniert.

Mit Gerrit Holtmann steht auch ein Ex-Paderborner im VfL-Kader. Welche Rolle spielt er aktuell?

Gellhaus: Er ist ein guter Junge, der mit seiner Schnelligkeit über eine unglaubliche Waffe verfügt. Am vergangenen Freitag, beim 1:3, in Kiel hatte Gerrit zwei nahezu hundertprozentige Chancen auf dem Fuß. Da konnte er das Spiel praktisch allein für uns entscheiden. Abschluss oder Spielübersicht unter Druck – da hat Gerrit noch Luft nach oben.

Der SC Paderborn hatte nach Startschwierigkeiten zunächst Fahrt aufgenommen. Zuletzt kassierte der Verein wieder zwei Niederlagen in Folge. Wie nehmen sie Ihren Ex-Klub wahr?

Gellhaus: Der SC Paderborn ist und bleibt ein unangenehmer Gegner, deshalb wird der Verein mit seiner Art in der 2. Liga erneut eine gute Rolle spielen. Die Startschwierigkeiten hatte die Mannschaft, aber das Programm war auch nicht einfach. Außerdem ist es nach einem Abstieg immer schwierig. Die Liga ist anders. Die Spieler fühlen sich noch als Erstligaprofis, müssen sich aber eine Klasse tiefer erst wieder beweisen und den Rhythmus aufnehmen. Der SCP hat das als Team aber relativ schnell gut hinbekommen, auch wenn es jetzt zwei Niederlagen gab.

Was trauen Sie der Mannschaft zu?

Gellhaus: Ich bleibe dabei: Sie spielt oben mit. Wo der Weg genau hinführen wird, zeigt sich ohnehin erst in der Rückrunde. In dieser sehr engen Liga steigen die Mannschaften auf, die genug Qualität im Kader haben und in einen guten Lauf kommen. Am Ende werden wieder Kleinigkeiten darüber entscheiden, ob es erneut zum Aufstieg reicht.

Die Bundesliga-Saison schloss der SCP als abgeschlagenes Schlusslicht mit nur 20 Punkten ab. Hat Sie der deutliche Abstieg überrascht?

Gellhaus: Ja und Nein. Der Abstand war schon sehr krass. Aber andersherum ist die Mannschaft fast jede Woche auch für ihre Auftritte gelobt worden. Wenn man ständig Komplimente bekommt, aber trotzdem verliert, kann sich das schnell in den Köpfen der Spieler festsetzen. Für den SC Paderborn wurde es immer schwieriger, je mehr Spiele nicht gewonnen wurden, obwohl das Team absolut konkurrenzfähig war. Aber sie haben mich trotzdem nicht enttäuscht.

Für einen kleinen Klub wird es doppelt schwer, wenn er dann auch noch ohne Zuschauer spielen muss.

Gellhaus: Als Underdog kann die Atmosphäre daheim noch einmal ganz anders pushen. Ein großer Verein ist da viel abgeklärter. Fußball ohne Fans ist anders. Höhepunkt jeder Trainingswoche ist das Spiel am Wochenende, im leeren Stadion ist das aber noch nicht einmal der halbe Spaß.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart hatte saisonübergreifend 18 Spiele in Folge nicht gewonnen, wurde aber öffentlich nie infrage gestellt.

Gellhaus: Ich kenne Steffen Baumgart nicht persönlich, aber dieses Vertrauen hatte er ich in den Jahren zuvor verdient. Öffentlich kamen beim SCP nie Zweifel am Trainer auf, das fand ich absolut gerechtfertigt. Man darf schließlich nie vergessen, wo der Verein stand, als Steffen Baumgart kam, und welche Erfolgsgeschichte er dann in Paderborn geschrieben hat. Da hat er sehr eindrucksvoll bewiesen, dass er beim SCP erfolgreich arbeiten kann.

Sie sind in Ihrer 21. Saison als Profi. Ist eine Rückkehr auf den Cheftrainerposten noch eine Option?

Gellhaus: Ich bin Co-Trainer. Das kann ich, da habe ich für ein Team den größten Wert und das macht mir Spaß. Ich muss nicht in der ersten Reihe stehen und habe daher überhaupt keine Ambitionen, noch einmal als Cheftrainer in Erscheinung zu treten.

Sie haben etwa zehn Jahre mit dem Niederländer Jos Luhukay zusammengearbeitet. Zum Abschluss bitte noch Ihre Einschätzung: Wird Paderborns Ex-Trainer noch einmal in Deutschland aktiv?

Gellhaus: Jos hat sich mit seinen Erfolgen als Trainer einen Namen gemacht. Wenn ein sportlich interessantes Angebot mit einer guten Perspektive kommt, wird er zurückkehren. Davon bin ich überzeugt.