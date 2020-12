In sieben Minuten überrollt

Während Bochums Trainer Thomas Reis im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Kiel (und damit zum vierten mal in Folge) nichts umstellte, nahm SCP-Coach Steffen Baumgart auf der linken Seite zwei Änderungen vor: Chima Okroroji verteidigte für Jamilu Collins, Kai Pröger stürmte für Christopher Antwi-Adjei. „Ich habe einen engen Kader. Kai ist immer ein Kandidat, Chima hatte sich wieder rangearbeitet“, begründete Baumgart seine Wechsel.

Direkt nach Anpfiff von Schiri Tobias Stieler (Hamburg), der am Mittwoch noch in der Champions League FC Barcelona gegen Juventus Turin gepfiffen hatte, machten die Gastgeber viel Tempo und Druck, die erste gute Chance hatte aber Pröger: Der narrte erst seinen Gegenspieler Maxim Leitsch, doch der Bochumer konnte in höchster Not den Ball noch blocken.

Aber die Gastgeber blieben in einem besonders in der ersten halben Stunde sehr guten Zweitligaspiel dominant, hatten zunächst deutlich mehr Ballbesitz (knapp 70 Prozent) und kamen auch zwangsläufig zu Möglichkeiten. Danny Blum (17./18./34.) hatte deren drei, aber Leopold Zingerle war immer auf dem Posten. Trotz der optischen Überlegenheit war der Ligadritte aber nicht zielstrebig genug.

Das machte der SCP sehr viel besser. Die Ostwestfalen hatten nur wenige gute Szenen in der Spitze, aber die waren viel gefährlicher. Wie auch bei Chris Führich in Minute 40: Die BVB-Leihgabe prüfte Manuel Riemann im VfL-Tor, der sich nach einem Konter mächtig strecken musste, um einen Rückstand zu verhindern. das war die beste Gelegenheit in den ersten 45 Minuten.

11. Spieltag: VfL Bochum - SC Paderborn 07 3:0 1/13 Paderborns Uwe Hünemeier nach dem Schlusspfiff. Foto: Roland Weihrauch

Bochums Trainer Thomas Reis jubelt nach dem Schlusspfiff. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Torschütze zum 3:0, Simon Zoller (unten), jubelt mit der Mannschaft. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Torschütze zum 3:0, Simon Zoller, jubelt nach seinem Treffer. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Robert Zulj trifft gegen Paderborns Torwart Leopold Zingerle zum 1:0. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Torwart Manuel Riemann rettet vor den Paderbornern Ron Schallenberg, Uwe Hünemeier und Svante Ingelsson. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Simon Zoller (r.) und der Paderborner Chima Okoroji. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Trainer Thomas Reis gestikuliert. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Armel Bella-Kotchap (l.) und der Paderborner Dennis Srbeny. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Robert Cristian Gamboa (l.) und der Paderborner Sean Okoroj. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Robert Zulj (l.) und der Paderborner Ron Schallenberg. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Robert Zulj (l.) und der Paderborner Ron Schallenberg. Foto: Roland Weihrauch

Der Bochumer Trainer Thomas Reis (l) begrüßt vor Spielbeginn den Trainer vom SC Paderborn, Steffen Baumgart. Foto: Roland Weihrauch

Nach der Pause begann Bochum erneut besser. Robert Zulj (49.) zwang Zingerle mit einem Schuss aus zwölf Metern zu einer ersten Glanztat. Fünf Minuten später gab es das gleiche Duell, da war Zingerle aber machtlos. Diesmal tauchte Zulj nach einem Zuspiel des Ex-Paderborners Gerrit Holtmann sträflich frei vor dem Schlussmann auf und markierte sein sechstes Saisontor. Danach wurde der SCP förmlich überrollt. Erst legte Uwe Hünemeier im eigenen Strafraum Simon Zoller (58.), den fälligen Strafstoß verwandelte Zulj sicher. Nur eine Minute später leistete sich Hünemeier einen Fehlpass und leitete damit das 0:3 ein. Diesmal schloss Zoller nach Zuspiel von Zulj ab. Damit war die Partie nach einer guten Stunde praktisch gelaufen.

Wobei Dennis Srbeny wenigstens noch ein eigenes Signal setzte: Nach einem viel zu kurzen Rückpass von Bella Kotchap konnte Srbeny den Ball abfangen und Riemann umkurven, traf aber nur das Außennetz.

Die eingewechselten Silvere Ganvoula (73.) für den VfL und der Paderborner Sven Michel (83.) konnten noch das Ergebnis verändern, fanden aber nicht mehr den Weg zum Torerfolg.

Statistik

VfL Bochum: Riemann - Gamboa (73. Bockhorn), Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche (83. Chibsah) - Blum (67. Pantovic), Zulj (83 Eisfeld), Holtmann (73. Ganvoula) - Zoller

SC Paderborn 07: Zingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau (79. Correia), Okoroji - Schallenberg - Vasiliadis, Ingelsson (62. Antwi-Adjei) - Führich (62. Terrazzino), Srbeny (70. Owusu), Pröger (70. Michel)

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Zuschauer: keine

Tore: 1:0 Zulj (54.), 2:0 Zulj (60./Foulelfmeter), 3:0 Zoller (61.)

Gelbe Karten: Losilla (5), Soares (4) / Hünemeier (2)