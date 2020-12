„Wir haben uns blenden lassen“

Fakt ist: Der SCP steht zum ersten Mal seit Monaten wieder ganz erheblich unter Druck. „Wir haben uns von den guten Ergebnissen zwischendurch blenden lassen“, stellte Trainer Steffen Baumgart konsterniert fest und fügte hinzu: „Das ist eine Riesenenttäuschung. Jetzt sind wir wieder da, wo wir schon einmal waren.“

Damit spielte er auf den Stolper-Start mit zwei Niederlagen gegen Kiel und den HSV zum Auftakt an. Die Rasur an der Ruhr hatte aber eine andere Qualität. Sie war zum einen schon die dritte Pleite in Folge, und das mit einer deutlichen Abwärtsentwicklung: Dem 0:1 beim KSC und dem 0:2 gegen den Club folgte nun das 0:3. Gab es für die vergangenen beiden Niederlagen zumindest noch Erklärungen, fand selbst Baumgart diesmal keine. Fehlenden Willen wollte er seiner Elf zwar nicht unterstellen, der 48-Jährige machte aber auch so sehr deutlich: „Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht nach Entschuldigungen suchen, für die es keine gibt.“

Was den Fußballlehrer besonders verärgert haben dürfte, war das Zweikampfverhalten seiner Mannschaft. Der Auftritt des Erstliga-Absteigers, den Manager Fabian Wohlgemuth noch am Spieltag als „blutleer“ beschrieb und damit verbal gleich ins obere Regal griff, war in der Form auch gar nicht absehbar. Die Paderborner Profis präsentierten sich besonders in Durchgang zwei lustlos, verweigerten die Zweikämpfe, wirkten wie eine Mannschaft, die nur auf der Durchreise war und im Schongang drei Punkte mitnehmen wollte. Mit dieser mangelhaften Einstellung ließ das Team auch den Trainer ein Stück ratlos zurück: „Wir konnten uns nicht durchsetzen. Wir hatten im Abschluss keine Qualität und am Ende machten wir auch noch Fehler, die ich von dieser Mannschaft in der Fülle nicht kenne."

Namen nannte Baumgart nicht, aber dass gerade Leistungsträger wie Abwehrspieler Uwe Hünemeier, Sebastian Vasiladis im Mittelfeld oder Sturmspitze Dennis Srbeny einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten und sich die insgesamt schwache Leistung wie ein roter Faden durch das gesamte Team zog, war ohnehin nicht zu übersehen. Der angesprochene Hünemeier sprach hinterher von einem „gebrauchten Tag“ und sagte: „Wir haben es Bochum zu einfach gemacht. So schnell darf man kein Spiel aus der Hand geben.“ Dazu kam, dass auch Baumgarts Umstellungen vor dem Anpfiff nicht fruchteten. Chima Okoroji fand gefühlt nie ins Spiel, Kai Pröger hatte nur eine gute Szene (8.), die er dann aber auch noch schlecht abschloss.

Wer es noch gut mit der Mannschaft meinte, der kreidete ihr in Halbzeit eins nur die mangelhafte Effizienz an. Neben Pröger musste auch Chris Führich (40.) den SCP mal wieder in Führung bringen, beide vergaben aber. Die Quote verbesserte sich auch im zweiten Abschnitt nicht, nur diesmal verfehlten mit Dennis Srbeny (69.) und dem eingewechselten Sven Michel (80.) zwei andere.

Dass die Partie mit der höchsten Saisonniederlage endete, lag auch am VfL. Der Ligadritte agierte gradlinig, aggressiv und zwang damit den SCP zu Fehlern, die diese Mannschaft in der 2. Liga bislang eher selten machte. Die drei Gegentore innerhalb von nur sieben Minuten waren für Wohlgemuth dann nicht mehr als die logische Folge: „Die Art und Weise des Zustandekommens der Tore war dann eins wie das andere eklatanter Beleg dafür, wie wenig wir im Spiel waren.“

In dieser extrem ausgeglichenen Liga steht der SC Paderborn nun unter Druck und muss sich zunächst dem Abstiegskampf stellen. Vom bereits kritischen Rang 16 trennen den Klub nur noch drei Punkte. Auf diesem Platz liegt der nächste Gegner Eintracht Braunschweig. Spielerisch hat der Traditionsklub nicht die große Qualität, kämpferisch werden die Niedersachsen aber alles mitbringen. „Wir müssen jetzt schnell in die Spur kommen, nicht mehr viel reden, sondern handeln“, fordert Baumgart.

Aber bitte nicht wie in Bochum. Da wurde der SCP erst nach dem 0:3 besser und war plötzlich wieder drin im Spiel. Da zeigte das Team in einigen Szenen, was es kann. Kleiner, aber entscheidender Schönheitsfehler: Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt längst gelaufen.