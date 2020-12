„Niemand schenkt Spiele ab“

Nach drei Niederlagen in Folge ging es von Rang drei runter auf zwölf. Im Interview spricht Paderborns Kapitän über die schwierige Lage, die Heimaufgabe gegen Eintracht Braunschweig und über die eigene Zukunft.

Herr Schonlau, Manager Fabian Wohlgemuth sprach nach dem 0:3 von einem „blutleeren Auftritt“ der gesamten Mannschaft. Wie urteilt der Kapitän?

Sebastian Schonlau: Das war unser schwächstes Spiel in dieser Saison. Wir haben zu keinem Zeitpunkt auf die Platte bekommen, was wir uns vorgestellt hatten. In der ersten Hälfte gab‘s wenigstens noch zwei gute Chancen und wir gingen mit einem 0:0 in die Kabine. Aber Bochum war uns insgesamt überlegen.

Zwischen „überlegen“ und „blutleer“ liegt aber ein großer Unterschied. Gerade in der zweiten Hälfte wirkte ein Großteil der Mannschaft lustlos.

Schonlau: Ich würde keinem den Willen absprechen, der ist immer da. Aber richtig ist, dass wir nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Ob Anlaufen oder im Aufbauspiel – wir haben in allen Mannschaftsteilen viel vermissen lassen. Das war nicht unser Niveau und so ein Auftritt darf uns nicht noch einmal passieren.

Ihr Trainer Steffen Baumgart wollte der Mannschaft auch nicht den Willen absprechen, sagte aber sehr deutlich: „Wir dürfen nicht nach Entschuldigungen suchen, die es nicht gibt.“

Schonlau: Da hat er Recht. Die Niederlagen gegen Nürnberg und Karlsruhe waren deutlich anders. Da waren wir jeweils die bessere Mannschaft, aber das war diesmal anders. In Bochum hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Das war am Ende das große Problem.

Sie selbst mussten am Freitag verletzungsbedingt vorzeitig vom Platz. Wie geht es Ihnen?

Schonlau: Die rechte Wade macht Sorgen. Ich habe dort muskuläre Probleme, die wir versuchen in den Griff zu bekommen. Da eine Prognose abzugeben ist schwierig. Ich hoffe, es reicht.

­Steffen Baumgart räumte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT auch ein, sich ein Stück von der Erfolgsserie habe blenden lassen. Ist der SCP gar nicht so gut, wie es nach sechs ungeschlagenen Spielen und Platz drei aussah?

Schonlau: Es war während unserer Erfolgsserie auch nicht alles gut. Man darf andersherum auch nicht alles schwarzsehen. Unser Auftritt in Bochum war schlecht, dennoch haben wir eine Riesenqualität in der Mannschaft. Das werden wir vor Weihnachten noch zeigen, am besten schon gegen Braunschweig. Jetzt gilt es. Wir müssen den Negativtrend stoppen. Das klappt aber nur, wenn jeder Einzelne auch seine Leistung hinterfragt.

Spüren Sie schon so etwas wie Abstiegsdruck? Entscheiden die kommenden Wochen darüber, ob es wieder einen Kampf um den Klassenerhalt gibt?

Schonlau: Abstiegsdruck würde ich es nicht nennen. Wir müssen aufpassen. Die Liga ist eng, aber ich sehe uns definitiv nicht im Abstiegskampf. Aber es reicht nicht, wenn ich das sage. Wir müssen das am Mittwoch auch zeigen.

In der Breite ist der Kader besser besetzt als in der 1. Liga. Genug Konkurrenz im Kader gibt es also. Wo sehen Sie die Mannschaft?

Schonlau: Auf einem einstelligen Tabellenplatz. Das sollte auch von jedem Einzelnen der Anspruch sein. Ich sehe unseren Kader auch besser als vor einem Jahr. Deshalb muss es das Ziel sein, nach dem Erstliga-Abstieg eine Klasse tiefer wieder oben mitzuspielen. Aber es hilft nicht, wenn wir das predigen. Wir müssen unsere Qualität auch auf den Platz bringen.

Es laufen bis zum 30. Juni 17 Verträge aus. Kann auch das zum Problem werden?

Schonlau: Kein Spieler ist mit seinen Gedanken irgendwo anders, niemand schenkt Spiele ab. Da würde ich für alle die Hand ins Feuer legen. Jeder will Gas geben und sich präsentieren. Da geht es vor allem um den Verein, aber natürlich auch um den eigenen Marktwert. Wobei die Ausgangslagen durchaus unterschiedlich sind. Es gibt Spieler, die sich für eine weitere Zusammenarbeit zeigen wollen. Andere wollen vielleicht auch mal was anderes sehen. Ich habe da vollstes Vertrauen in unseren Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

Sie könnten als Kapitän mit gutem Beispiel vorangehen und in der kurzen Winterpause verlängern.

Schonlau: Es laufen tatsächlich Gespräche mit dem SC Paderborn, wir sind ja ohnehin in einem ständigen Austausch. Aber zeitnah wird hier keine Entscheidung fallen. Ich will am Mittwoch besser Fußball spielen als am Freitag. Das ist das Allerwichtigste und steht ganz oben auf der Agenda.

Zur Person

Geboren am: 5. August 1994Geboren in: VolkmarsenBeruf: FußballprofiPosition: InnenverteidigerFamilienstand: ledig, befreundet mit IngaWohnort: PaderbornStationen: bis 2012: Sportfreunde Warburg2012 bis 2014: SC Paderborn2014 bis 2015: SC Verlseit 2015: SC PaderbornSportliche Erfolge: Zweitliga-Aufstieg 2018Erstliga-Aufstieg 2019