Erst wurde „Effe“ gefeiert, fünf Monate später gefeuert

80 Journalisten und mehrere Dutzend Fotografen waren bei der Premiere des neuen Paderborner Trainers vor Ort. So eine Medienpräsenz hatten die Ostwestfalen bei einem Zweitligaspiel noch nicht erlebt. Allerdings stand auch nicht irgendwer an der Seitenlinie: An diesem Freitag vor fünf Jahren war es Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg, der seinen Einstand als Trainer gab.

Zwei Tage zuvor hatte Paderborns inzwischen verstorbener Präsident Wilfried Finke den Neuen präsentiert. Das allgemeine Erstaunen über seinen plötzlichen Einstieg ins Trainergeschäft, und dies auch noch bei einem in der Tabelle tiefer gelegten Zweitligisten, war Effenberg bei seiner Vorstellung nicht verborgen geblieben. »Ich bin es wirklich«, versichert er.

Und Effenberg wollte bleiben. Falls sich die Fans damals sorgten, der äußerst glücklich wirkende Präsident könne einem Mann einen Vertrag gegeben haben, der zum ständigen Jetsetter zwischen München und Paderborn wird, so zerstreute Effenberg diese Bedenken auf eine bodenständige Art. »Ja natürlich lebe ich in Paderborn«, sagt er, »wo denn sonst?«

Und der Überraschungstrainer war angetreten, um nach drei Jahren Warten seinen ersten Job zu tun. Effenberg versicherte ebenso, es gebe nicht die fixe Idee, im Erfolgsfall schnell nach einem Liga-Erstklässler Ausschau zu halten. Es existiere keine Ausstiegsklausel. Die brauchte er auch nicht. Fünf Monate später feuerte Finke seinen ersten Trainer, der auch ein Star war.

Dabei fing alles so gut an. Mit dem 2:0 über Eintracht Braunschweig entfachte Effenberg beim Erstliga-Absteiger eine neue Euphorie. Als Spieler ging er stets voran und auch als Trainer-Einsteiger scheute er sich nicht vor mutigen Entscheidungen. Fünf Neue beorderte er damals in die Startelf. Der Erfolg gab ihm recht. Moritz Stoppelkamp (18.) und Nick Proschwitz (81.), der am Mittwochabend das Trikot der Braunschweiger trägt, schossen die Hausherren zum Sieg. Und so ging es auch weiter. Acht Tage später trat der SCP bei Union Berlin an. Am Ende gewann die Effe-Elf erneut mit 2:0. Diesmal trafen Süleyman Koc und Mahir Saglik.

Doch dann war es mit der Herrlichkeit vorbei. Unter Effenbergs Ägide gewann der SC Paderborn kein einziges Spiel mehr. Den ersten deftigen Dämpfer kassierte er noch im Oktober im DFB-Pokal, da verlor der SCP beim BVB nach 1:0-Führung mit 1:7.

Das war schon der Anfang vom Ende. Dazu kam ein Stürmer namens Proschwitz, der im Trainingslager die Hosen runterließ. Und ein Trainer, der erst wegen einer Trunkenheitsfahrt einen Strafbefehl über 30.250 Euro akzeptieren musste und es auch noch versäumte, seine Lizenz zu verlängern. Nach zwölf sieglosen Spielen reichte es Klub-Boss Finke am 3. März 2016. Er feuerte den Trainer. Allerdings zu spät: Was so verheißungsvoll mit einem 2:0-Erfolg gegen Braunschweig begonnen hatte, endet im Desaster. Im Mai 2016 stieg der SC Paderborn 07 zum zweiten Mal in Folge ab und war zwei Jahre nach dem fulminanten Erstliga-Aufstieg nur noch Drittligist.

Einen Abstiegskampf wird es am Mittwoch (18.30 Uhr) nicht geben. Der SCP 07 steht nach drei Niederlagen in Folge zwar ebenso unter Druck wie der Aufsteiger aus Braunschweig als Tabellen-16. Dennoch wird es vergleichsweise sehr ruhig zugehen. Zuschauer dürfen ohnehin nicht kommen, die Medien halten sich auch zurück. Nur fünf Journalisten haben sich akkreditiert.