„Der SCP will uns unter Stress setzen“

Vor der Auswärts-Aufgabe beim SC Paderborn 07 am Mittwoch (Anstoß: 18.30 Uhr) spricht Meyer im Interview über den Umbruch bei der Eintracht, die vielen Gegentore, die 2. Liga und den SC Paderborn 07. Die Fragen stellte Matthias Reichstein.

Herr Meyer, die Eintracht steht nach dem 0:2 gegen den VfL Osnabrück auf Platz 16 Wie bewerten Sie nach elf Spieltagen den Saisonverlauf des Aufsteigers?Daniel Meyer: Wir haben schon vor Saisonbeginn eingeschätzt, dass es aufgrund unserer Voraussetzungen ausschließlich um den Ligaerhalt geht. Wir haben sehr bewegte elf Spieltage hinter uns, mit einem Kader, der über wenig Zweitligaerfahrung verfügt und einen großen Umbruch erfahren hat. Unter Berücksichtigung der Spielverläufe aber auch der Ausfälle befinden wir uns aktuell im Soll.

Ist Ihre Mannschaft zweitligatauglich, oder werden Sie im Winter noch einmal personell nachzujustieren? Meyer: Wir haben das Potenzial im Kader, die Klasse zu halten. Aber dass Spielerentwicklung und Zusammenwachsen im Abstiegskampf eine große Aufgabe ist, erleben wir gerade. Die Rückschläge kommen aber nicht unerwartet. Dennoch halten wir Augen und Ohren offen, ob wir uns ggf. sinnvoll verstärken können. Gerade in der Defensive bzw. auf den Außenbahnen sind wir durch Ausfälle arg gebeutelt. Aber es muss natürlich am Ende auch finanzierbar sein.

Vor den beiden Heimspielen gegen den FC St. Pauli und VfL Osnabrück stand besonders das „Dilemma in der Defensive“ im Fokus der Kritiker. Sehen Sie hier besonderen Handlungsbedarf? Meyer: Wir kassieren zu viel Gegentore, das ist Fakt. Die Frage ist, ob man in diesem sensiblen Mannschaftsteil fehlende Erfahrung dauerhaft kompensieren kann. Wir haben mit Nico Klaß, Michael Schultz und Robin Ziegele gleich drei Innenverteidiger, die zuvor hauptsächlich in der Regionalliga aktiv waren. Dazu kommt, dass wir mit Dominik Wydra und Jannis Nikolaou zwei Mittelfeldspieler in die letzte Reihe beordert haben. Unabhängig davon waren wir aufgrund von Verletzungen und Leistungsschwankungen häufig zu Umstellungen gezwungen – das alles trägt nicht zur Stabilität bei. Die Probleme sind also erkannt und wir arbeiten daran.

Viele Fans der Eintracht haben den personellen Umbruch vor der Saison, bei dem auch einige verdiente Spieler gestrichen wurden, scharf verurteilt. Auch im Team soll es viel Unruhe gegeben haben. Wie schwer war es da für Sie als neuer Coach, diesen Wandel zu kommunizieren? Meyer: Ich habe das gar nicht so empfunden, sondern hatte eher das Gefühl, dass die Mehrheit diese sportliche Notwendigkeit erkannt hat. Es ging im Ergebnis eher um Form und Kommunikation der Trennungen. Ich habe versucht, da sehr offen und transparent zu sein. Dass man sich von Spielern trennt, gehört zum Geschäft. Und selten sind am Ende alle Parteien zufrieden.

Als Sie bei der Eintracht als neuer Trainer vorgestellt worden sind, sprachen Sie auch über die „begeisterten Anhänger“ der Braunschweiger. Wegen der vielen Corona-Beschränkungen geht aktuell nicht viel. Wie nehmen Sie den Fußball ohne Fans wahr? Meyer: Es ist traurig, weil wir am Ende für Fans und Zuschauer spielen. Keine Rückkopplung von der Tribüne zu bekommen macht unseren Sport steril. Daher bleibt uns nur die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr von Fans im Stadion. Auf der anderen Seite sind wieder natürlich sehr froh, dass wir auch unter den aktuellen Entwicklungen unseren Beruf weiter ausüben können.

Mal abgesehen von der kurzen Anreise: Gibt es überhaupt noch einen Heimvorteil? Meyer: Ich denke schon, auch wenn der Faktor Zuschauer fehlt. Insbesondere in der englischen Woche ist es schon ein Vorteil, nicht reisen zu müssen. Zudem hat man seine gewohnten Rahmenbedingungen, vielen Spielern gibt diese Routine Sicherheit.

Der SC Paderborn konnte selbst im einzigen Heimspiel mit zumindest 20 Prozent Zuschauerauslastung keine 3000 Tickets verkaufen. Können Sie verstehen, dass Fans mit dem Profifußball fremdeln oder aus Angst vor dem Virus lieber zu Hause bleiben? Meyer: Das wird die Zeit und die allgemeine Entwicklung der Pandemie zeigen. Grundsätzlich habe ich allerdings die Befürchtung, dass Teile der aktiven Fanszene verloren geht. Denen ist seit Monaten eine wichtige Grundlage ihres Alltags entzogen worden. Da kann es schon sein, dass man sich anders orientiert.

Die 2. Liga scheint in dieser Saison extrem ausgeglichen zu sein. Überrascht Sie das? Meyer: Wir sind noch früh in der Saison, aber die Liga lebt aktuell von der fehlenden Konstanz der vermeintlich großen Teams. Die Entwicklung und Stabilität von Kiel und Fürth hatte sich bereits die vergangenen Monate angedeutet. Überrascht bin ich vor allem vom VfL Bochum.

Eintracht Braunschweig und den SCP trennten vor wenigen Monaten noch zwei Ligen, am Mittwoch geht es in einer Klasse gegeneinander. Was erwarten Sie für ein Spiel? Meyer: Beide Mannschaften sind gerade nicht in ihrer besten Saisonphase, daher ist es für beide ein wichtiges Spiel. Paderborn wird sicherlich versuchen, unsere Defensive unter Stress zu setzen – dagegen müssen wir Mittel finden.

Was trauen Sie dem Absteiger SCP nach zuletzt null Punkten aus drei Spielen zu? Wo landet der Aufsteiger Eintracht Braunschweig am Ende der Saison? Meyer: Paderborn wird sich am Ende mindestens einen einstelligen Tabellenplatz sichern – die Qualität dafür ist vorhanden. Wir werden in der Liga bleiben, der Tabellenplatz spielt dabei keine Rolle.