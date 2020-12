Die Stimmung bleibt gereizt

Vor dem Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig ruderte Trainer Steffen Baumgart etwas zurück: „Es ist ganz gut, dass ein paar Tage vergangen und alle Beteiligten emotional etwas runtergekommen sind.“

Schönreden wollte er die höchste Niederlage dieser Saison im Nachgang nicht, der 48-Jährige machte aber deutlich: „Im Fußball gibt es viel Schwarz-Weiß-Denken. Wenn das Ergebnis schlecht ist, war alles schlecht. Aber ganz so einfach ist es manchmal nicht.“

Was Baumgart am vergangenen Freitag gut fand, behielt er für sich. Dass ihm das Tempo bei der Entwicklung dieser neuen Elf deutlich zu langsam ist, sprach er dagegen offen an: „Wir haben eine Mannschaft mit Spielern, die schon Erfahrung in der 1. und 2. Liga gesammelt haben, und daher über ein gutes Niveau verfügen. Nur: Das muss sich auch in den Ergebnissen widerspiegeln.“

Entsprechend gereizt sei auch die Stimmung im Team. Nicht nur wegen der drei Niederlagen in Folge ohne Torerfolg. Auch die Spieler, die seit Wochen nur in der zweiten Reihe stehen, erhöhen den Druck. „Sie scharren mit den Hufen. Die einen drängen in den Kader, andere wollen endlich von Beginn an spielen“, schildert Baumgart die Situation im Training. Er selbst empfindet die auch nicht unbedingt als unangenehm: „Jeder Einzelne will zeigen, was in ihm steckt. Wir als Mannschaft müssen beweisen, dass wir wesentlich mehr können als die null Punkte aus den vergangenen drei Spielen.“

Wobei der Coach alles auf den Prüfstand stellt. Personell sieht es so aus, als wenn er nicht zu einer Umstellung gezwungen wird: Sebastian Schonlau (muskuläre Probleme in der Wade) wird täglich mehrmals behandelt und kann wohl spielen. Baumgart: „Unsere Physios tun alles, Bascho will auch unbedingt dabei sein, deshalb bin ich sehr zuversichtlich.“ Erste Alternative wäre Marcel Correia.

Wackelkandidaten sind auch Linksverteidiger Chima Okoroji, Innenverteidiger Uwe Hünemeier, Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis, Außenstürmer Kai Pröger oder Sturmspitze Dennis Srbeny. Die Fünf sind zwar nicht angeschlagen, blieben aber zuletzt weit unter ihrer Normalform. Baumgart selbst behielt alle Personalien für sich. Er habe die 90 Minuten gegen Bochum gemeinsam mit seinem Staff ausgewertet und die nötigen Schlüsse gezogen. Das Ergebnis folge am Spieltag. Selbst eine Systemumstellung schloss Baumgart gestern nicht mehr aus, wobei er auch sagte: „Das 0:3 in Bochum hatte nichts mit einem 4-3-3 zu tun. Schlecht war, wie wir es umgesetzt haben.“

Sollte Niederlage Nummer vier folgen, wäre der SC Paderborn schon wieder im Kellerkampf angekommen. So etwas wie Abstiegsangst macht sich aber noch nicht breit. Wobei Steffen Baumgart schon der Begriff „Angst“ stört. Seiner Meinung nach geht es im Sport nur um Leistung. Da liegt er zweifelsfrei richtig, nur die hat seine Mannschaft zumindest zuletzt auch nicht gebracht.So könnte der SCP spielenZingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau (Correia), Collins - Vasiliadis, Schallenberg, Ingelsson - Führich, Srebny, Terrazzino