Punkt in Unterzahl

Nach der 0:3-Pleite beim VfL Bochum und zuletzt drei Niederlagen in Folge reagierte Trainer Steffen Baumgart, stellte taktisch auf 4-2-3-1 um und brachte zum ersten Mal Marco Terrazzino von Beginn an. Der gebürtige Mannheimer rückte in die Zentrale, im defensiven Mittelfeld sicherten Sebastian Vasiliadis und Ron Schallenberg ab. Außerdem stürmte für Kai Pröger Christopher Antwi-Adjei auf der linken Seite. Den verletzten Kapitän Sebastian Schonlau (muskuläre Probleme in der Wade, stand gar nicht im Kader) ersetzte im Abwehrzentrum Marcel Correia.

Braunschweigs Trainer Daniel Meyer nahm gegenüber dem 0:2 gegen den VfL Osnabrück zwei Wechsel vor: Für den kurzfristig ausgefallenen Felix Burmeister (Knieprobleme) und Ben Balla (Bank) standen Robin Ziegele und Fabian Kaufmann in der Startelf.

Paderborns Manager Fabian Wohlgemuth wirkte vor dem Anpfiff angekratzt: „Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der Mannschaft.“ Es dauerte aber nur acht Minuten, da stand es 1:0 für den SCP. Nach dem ersten Eckball im Spiel, getreten von Chima Okoroji, trat Felix Kroos seinen Gegenspieler Ron Schallenberg in die Hacken. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dennis Srbeny sicher. Für die Sturmspitze war es bereits Saisontor Nummer sechs.

Paderborn spielte nicht fehlerfrei, bestimmte aber in der Folgezeit gegen schwerfällige Gäste die Partie, ließ den Ball laufen und schlug in Minute 19 erneut zu. Erst erkämpfte sich Okoroji den Ball, der über Terrazzino bei Chris Führich landete. Die BVB-Leihgabe hatte freie Bahn und traf mit der zweiten SCP-Chance zum 2:0. Mehr Effizienz geht nicht.

Paderborn spielte nicht überragend, die Aufsteiger aus Niedersachsen aber zunächst wie ein Absteiger. Und kamen nach einer knappen halben Stunde doch wieder zurück. Allerdings unter kräftiger Mithilfe der Hausherren. Erst verlor Terrazzino am eigenen Strafraum den Ball an Fabio Kaufmann, dessen Schuss fälschte Correia auch noch ab und der Ball segelte unhaltbar für Leopold Zingerle ins Netz. Ein Tor aus dem Nichts.

Paderborn hatte weiter mehr Ballbesitz (62 Prozent) wirkte aber nervös und fahrig. Hatte aber auch noch Glück: In der Nachspielzeit glich Martin Kobylanski nach Zuspiel von Kaufmann (40.+2.) zum 2:2 aus. Doch Schiri Winkmann (Kerken) gab das Tor nicht, Braunschweigs Kapitän stand deutlich im Abseits.

Paderborn tat sich auch in der zweiten Hälfte schwer. Braunschweig kämpfte und traf in Minute 62. erneut zum 2:2. Diesmal netzte der Ex-Paderborner Nick Proschwitz ein, doch auch diesen Treffer gab Winkmann nicht. Er entschied auf Handspiel.

Die auswärts noch sieglosen Braunschweiger kamen im zweiten Abschnitt immer besser ins Spiel. Marcel Bär (52.) und Proschwitz (60./65.) hatten weitere Möglichkeiten. Und der SC Paderborn? Ein Fallrückzieher von Uwe Hünemeier (57.) war die spektakulärste Szene.

Kritisch wurde es eine Viertelstunde vor Schluss: Der schwache Antwi-Adjei sah nach einem Foul an Jannis Nikolaou die zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot.

In Unterzahl wackelte der SCP noch mehr in der Defensive und es kam, wie es kommen musste: Nach einer Flanke von Kaufmann köpfte Proschwitz (81.) zum verdienten 2:2 ein. Doch zu mehr reichte es für den Traditionsklub (wurde diese Woche 125 Jahre alt) nicht mehr. In der Nachspielzeit sah auch noch Braunschweigs Marcel Bär die Ampelkarte, aber das war nicht mehr entscheidend.

Für beide Mannschaften geht es bereits am Samstag (Anstoß: 13 Uhr) wieder weiter: Der SCP ist beim VfL Osnabrück zu Gast, die Eintracht erwartet die SpVgg Greuther Fürth. Jahresabschluss ist für beide Vereine am Dienstag der DFB-Pokal. Der SCP ist bei Union Berlin zu Gast, Braunschweig erwartet den BVB.

Die Statistik

SC Paderborn 07: Zingerle – Dörfler, Hünemeier, Correia, Okoroji (82. Collins) – Vasiliadis, Schallenberg (64. Ingelsson) – Terrazzino (82. Nkaka) – Führich (78. Pröger), Srbeny (78. Owusu), Antwi-Adjei

Eintracht Braunschweig: Fejzic – Ziegele, Wydra, Nikolaou – Kammerbauer, Kaufmann (90.+2. Otto), Kroos, Schlüter – Kobylanski (79. Abdullahi) – Proschwitz, Bär

Schiedsrichter: Winkmann (Kerken)

Zuschauer: keine

Tore: 1:0 Proschwitz (8./Fouelfmeter), 2:0 Führich (19.), 2:1 Kaufmann (29.), 2:2 Proschwitz (81.)

Gelbe Karten: Ingelsson (1), Okoroji (1), Owusu (2) / Bär (1)

Gelb-Rote Karten: Antwi-Adjei (74.) / Bär (90.+1.)