Viel stand auf dem Spiel und die Nervosität bei Trainer Steffen Baumgart war auch nach Abpfiff nicht verschwunden. In seiner Analyse bediente sich der aufgewühlte Coach, sicher nicht absichtlich, mehrfach des doppelten Sehrs. Er sei sehr, sehr erleichtert, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden, sagte Baumgart.

Zugegeben, etwas übertrieben, aber nachvollziehbar. Denn dieser Sieg war vor allem einer des Trainers. Er hatte nach drei Niederlagen in Folge und einem verschenkten Sieg gegen Braunschweig eine Reaktion gefordert und die bekam er. Ein Zeichen dafür, dass er seine Spieler nach wie vor erreicht. Seine Mannschaft war in allen Statistiken besser, lief fast fünf Kilometer mehr als der Gegner.

Baumgart nahm einen gefährdeten Spieler (Svante Ingelsson) diesmal rechtzeitig raus und warf in Person von Sven Michel und Maxi Thalhammer zwei Langzeitverletzte von Beginn an rein. Das wurde belohnt. Klar, ein Team mit Selbstvertrauen hätte früher alles klargemacht, aber auch so war der Sieg verdient. Oder wie Baumgart gesagt hätte: sehr, sehr verdient.