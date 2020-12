„Die Kohle fehlt, nicht die Idee“

Trotz des Klassenunterschieds gibt es eine deutliche Kampfansage von Steffen Baumgart: „Wir wollen das Ding ziehen.“

Über die besonderen Beziehungen des Paderborner Trainers zu den „Eisernen“ ist oft genug geschrieben worden, dass dem 48-Jährigen der Weg seines Ex-Klubs besonders gut gefällt, ist daher keine Überraschung. „Sie spielen eine obergeile Saison“, sagt Baumgart über den Sechsten der Liga.

Der SCP brauchte dagegen einige Zeit, um in der 2. Liga wieder anzukommen. Warum beide Klubs mittlerweile eine Liga trennt, erklärt Baumgart so: „Sie haben investiert, ganz andere Möglichkeiten und ihr Etat war auch schon in der 2. Liga höher.“ Baumgart macht den unterschiedlichen Werdegang aber nicht nur an den Finanzen fest. Union habe nach dem Aufstieg auch erfahrene Spieler geholt. Die seien, betont Baumgart, nicht unbedingt teuer gewesen: „Aber dieser Schritt ist bei uns etwas abhanden gekommen, das hat man am Ende auch bei der Punkteausbeute gesehen.“

Die Berliner verpflichteten 2019 Routiniers wie Christian Gentner (damals 34), Neven Subotic (30) oder Anthony Ujah (29). Der SCP verkaufte bekanntermaßen mit Philipp Klement (VfB Stuttgart), Bernard Tekpetey (Schalke 04) oder später Cauly Souza (Ludogorez Rasgrad) viel Qualität. Baumgart lobt den Gegner aber auch für die jüngsten Transfers wie Max Kruse (vertragslos) oder Torhüter Loris Karius, der vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehenen war: „Das war sehr mutig. Bei den beiden hatte die Fußballwelt sicher nicht mit Union Berlin gerechnet. Aber das zeigt auch, wie sehr sie auf den Verbleib in der Bundesliga fokussiert sind.“

Was sich zunächst auch wie eine indirekte Kritik am Paderborner Weg anhört, stellt Baumgart im Verlauf der virtuellen Pressekonferenz aber noch klar: „Am Ende hat bei uns die Kohle gefehlt, nicht die Idee. Wir sollten aber nicht jammern, auch der SC Paderborn hat mit seinen Mitteln viel erreicht.“ So sei der Verein nach den Aufstiegen in die 1. und 2. Liga schuldenfrei. Dass der Klub manche Themen konservativ angehe, fände er in Ordnung.

Bei aller Anerkennung für die Berliner – am Dienstagabend geht die Pokalpartie bei null los und Paderborns Fußballlehrer sieht sein Team trotz der Unterschiede nicht chancenlos. Die hohe Geschwindigkeit, die gute Mentalität und die Fähigkeit, Chancen zu kreieren, würden für seine Mannschaft sprechen. „Außerdem geht es nur ums Weiterkommen. Das Spiel kann 90 Minuten dauern, es kann über 120 Minuten gehen, oder bis zum Elfmeterschießen – es gibt also sehr viele Möglichkeiten, das eine Tor mehr zu machen.“

Das klappte in Berlin zuletzt nicht. Beim 0:1 am 16. Juni war Paderborn zwar wie so oft nah dran am Erfolg, verlor am Ende aber wieder unglücklich. Diese Niederlage tat auch noch doppelt weh, weil der SCP danach rechnerisch nicht mehr zu retten war. „Ein sehr trauriger Moment“, erinnert sich Baumgart. Das soll heute anders werden, zumal Pokal, Paderborn und Baumgart gut passen. 2018 und 2019 zog er mit dem SCP sogar bis ins Viertelfinale ein. So weit war vor ihm nie ein anderer Trainer gekommen.