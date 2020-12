„Es gibt keine Tabus“

Herr Wohlgemuth, der SC Paderborn 07 liegt nach 13 Spieltagen mit 18 Punkten auf Platz 11. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie?

Fabian Wohlgemuth: Wir bewegen uns im Rahmen unserer Erwartungen. Weniger ist damit die Bilanz nach Toren und Punkten gemeint. In erster Linie war es wichtig, in dieser 2. Liga anzukommen. Manche Enttäuschung unter den etablierten Spielern war zu überwinden. Wir brauchten zudem eine Blutauffrischung, die Neuen mussten unmittelbar Anschluss finden und integriert werden. Und die Mannschaft sollte in ihrer neuen Zusammenstellung schnellstmöglich in der Lage sein, stabil zu agieren und auch bei Rückschlägen schnell wieder in die Spur zu finden. Auch wenn noch einiges zu tun bleibt: Hier hat das gesamte Team eine sehr ordentliche Entwicklung gemacht.

In der Zweitliga-Aufstiegssaison 2018/2019 hatte Trainer Steffen Baumgart mit dem Team die exakt gleiche Punktzahl nach 13 Spielen erkämpft. Hat der SCP wieder eine Mannschaft, die für eine Überraschung sorgen kann?

Wohlgemuth: Übersaisonale Punktevergleiche haben praktisch kaum Aussagekraft. Aber natürlich ist in unserem Team großes individuelles Potenzial vorhanden. Und Überraschungen sind immer möglich. Die Frage ist, mit welcher Konstanz wir am oberen Rand unserer Leistungsfähigkeit agieren können. Hier – denke ich – werden wir noch Geduld brauchen. Bis hinein in die zweite Reihe unseres Kaders müssen Abläufe unseres Konzeptes verinnerlicht werden. Team-Spirit und Erfolgsmentalität innerhalb einer Gruppe brauchen Zeit zum Wachsen.

Noch ein Quervergleich: In der Saison 2015/2016 hatte der SCP mit Spielern wie Marvin Bakalorz, Marcel Ndjeng oder Kevin Stöger sowie Trainer Stefan Effenberg den teuersten Zweitliga-Kader der Vereinsgeschichte. Der SC Paderborn kam zum gleichen Zeitpunkt aber nur auf 14 Punkte und stieg am Ende wieder als Letzter ab. Warum ist die Saison nach einem Abstieg so extrem schwierig?

Wohlgemuth: Ob eine Mannschaft in der Lage ist, ihre PS auf die Straße zu bringen, hängt wesentlich mit den eigenen Erwartungen und denen des Umfeldes zusammen. Ein Abstieg ist ein echter Beinbruch und trifft einen Club in allen Bereichen. Dazu müssen sich zunächst einmal alle Beteiligten bekennen – innerhalb und außerhalb des Platzes. Geschieht dies nicht bestehen von Beginn an unrealistische Erwartungen. Und die sind extrem hinderlich. Wenn der Sieg von vornherein die Mindestanforderung ist, kann man innerhalb einer Spielzeit im Grunde 34-mal scheitern – vor sich selbst und in der Öffentlichkeit. Wer also vorhat, in der 2. Liga zu bestehen, darf eben nicht als verhinderter Erstligist agieren. Ich muss mich als Teil dieser Spielklasse begreifen.

Ihr Etat für die 2. Liga dürfte bei etwa 10,5 Millionen Euro liegen, damit investieren Sie noch nicht einmal das TV-Geld in die Mannschaft. Im Vergleich dazu gibt Ligakonkurrent Hamburger SV mit etwa 23 Millionen Euro mehr als das Doppelte für das eigene Team aus. Geht der SCP zu wenig ins Risiko?

Wohlgemuth: Unser Leistungsanspruch ist die dauerhafte Zugehörigkeit zu den Top-30-Mannschaften des Deutschen Profi-Fußballs. Wir als SC Paderborn müssen ganz zwangsläufig eine eigene, auf unser konkretes Profil zugeschnittene Strategie verfolgen. Dass ein erhöhter Mitteleinsatz nicht zwangsläufig zum Erfolg führt, hat die von Ihnen erwähnte Spielzeit 2015/16 ja allen vor Augen geführt. Wir dürfen uns mit dem Status Quo natürlich nie zufriedengeben. Wir wollen stetig wachsen und analog zu unserer sportlichen Idee die besten Transferentscheidungen treffen. In einem nächsten Entwicklungsschritt werden auch wir wieder mittelfristig die Investitionen in den Kader erhöhen.

Die Ligaspiele laufen seit fast zehn Monaten nahezu ohne Fans. Befürchten Sie hier auch noch eine gewisse Entfremdung?

Wohlgemuth: Eine solche Sorge habe ich nicht. Wir sehen gerade, wie sich ein aktuell wachsendes Interesse der Fans auf die verschiedenen medialen Angebote verteilt. Die Formate der Fußball-Berichterstattung befinden sich im Wandel. So wie wir vor 30 Jahren den Fußball in der Sportschau verfolgt haben, wird das natürlich zukünftig nicht mehr funktionieren. Dennoch, das Stadionerlebnis ist durch nichts zu ersetzen und wird sich nach meiner Einschätzung in der Nachfrage auch zukünftig – nach Rückkehr zur Normalität – weiter positiv entwickeln.

Werden die SCP-Profis, auch wegen der noch immer fehlenden Zuschauereinnahmen, erneut auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten müssen?

Wohlgemuth: Wir erwarten von unseren Spielern Verlässlichkeit und Professionalität, und das dauerhaft. Dies können wir nur insoweit einfordern, wie wir selbst die eigenen Zusagen und Leistungsversprechen garantieren. Insofern werden wir, und das ist auch bereits mit dem Team besprochen, Gehaltsverzicht auf Spielerseite solange ausschließen, wie sich die Rahmenbedingungen innerhalb des laufenden Wettbewerbs nicht noch einmal deutlich verändern.

Sie werden von der Spielzeit 2021/2022 an pro Jahr etwa zwei Millionen Euro weniger TV-Geld einplanen müssen. Wie wollen Sie die Einnahmeverluste kompensieren?

Wohlgemuth: Von geringeren Einnahmen ist die gesamte Liga betroffen. Dies wird entsprechende Auswirkungen auf die allgemeine Preisentwicklung haben. Zudem ist es Teil unserer Geschäftsgrundlage, dass wir im laufenden Betrieb Werte entwickeln, Spielern bei ihrem nächsten Entwicklungsschritt helfen und schließlich davon wirtschaftlich profitieren.

Der Trainer will sich mit einer Verlängerung seines am 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrages noch Zeit lassen. Gibt es für Steffen Baumgart eine Frist?

Wohlgemuth: Steffen Baumgart fällt sicher eine ganz besondere Rolle in unserem Verein zu, dennoch bleibt der Verein natürlich immer Herr des Verfahrens. Im Übrigen sieht unser Trainer das in allererster Linie selbst so. Wir sind so verblieben, dass die Absprachen über eine zukünftige Zusammenarbeit im kommenden Frühjahr konkreter werden sollen; zu einem Zeitpunkt, wo die wesentlichen Entwicklungen der Spielzeit absehbar sind.

17 weitere Verträge laufen in einem halben Jahr ebenfalls aus. Wie gehen Sie hier vor?

Wohlgemuth: Es gibt – und das ist Teil der Fußballnormalität – in jeder Mannschaft Spieler, die mit der eigenen Entwicklung und der Rolle innerhalb des Teams unzufrieden sind. Hier muss man zu Lösungen kommen. Und diese Lösungen können auch außerhalb des SC Paderborn liegen. Denkverbote gibt es für keinen Fall innerhalb unseres Kaders. Gerade aber das Beispiel von Johannes Dörfler zeigt, dass selbst in einer augenscheinlich schwierigen Gesamtlage erstaunliche Entwicklungen möglich bleiben. Insofern warten wir die Entwicklungen ab.

Dazu kommen Spieler wie Streli Mamba oder Antony Evans, die noch bis 2022 unter Vertrag stehen. Sie sollen gehen, gibt es Interessenten?

Wohlgemuth: Für beide gilt das, was für alle Profis beim SC Paderborn gilt; es gibt hinsichtlich möglicher Transferüberlegungen keine Tabus und wir werden uns in Abwägung der sportlichen und wirtschaftlichen Interessen keinem Lösungsansatz verschließen. Interessenten gibt es dabei natürlich immer. Inwieweit sich ein solches Interesse dann letztlich in eine konkretes Transfergeschäft überführen lässt, ist eine andere Frage.

Der Verein hat kurz vor Weihnachten durch den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals insgesamt bereits knapp eine Million Euro zusätzlich eingenommen. Gibt Ihnen das bei anstehenden Verhandlungen mehr Spielraum?

Wohlgemuth: Mehreinnahmen entspannen alle finanzgetragenen Angelegenheiten innerhalb unseres Betriebs. Dennoch koppeln wir Transfergeschäfte oder Vertragsausstattungen nicht an Zusatzeinnahmen. Die Weiterentwicklung unseres Kaders beispielsweise darf nicht von Opportunitäten – auch nicht von wirtschaftlichen – getrieben sein, sondern muss sich auf einen seriösen und nachhaltigen Plan gründen.

Der ehemalige Kapitän Christian Strohdiek wird seine Laufbahn beim SC Paderborn in wenigen Monaten möglicherweise beenden. Können Sie bitte einmal erläutern, welche Rolle er ab Sommer 2021 beim SCP spielt?

Wohlgemuth: Christian Strohdiek hat uns um die Möglichkeit gebeten, im Anschluss an seine aktive Laufbahn Einblicke in die primär sportbezogenen Betriebsabläufe unseres Vereins zu erhalten. Diese Möglichkeit hat er in Form einen Anschlussvertrages bei uns bekommen. Ob es für diese Zeit zumindest die theoretische Option gibt, auf Christians fußballerische Qualitäten zurückzugreifen, ist noch zu klären.

Keine Winterpause, allein sechs Ligaspiele im Januar und nur zwei freie Wochenenden bis Saisonschluss – werden Sie den mit 30 Profis relativ großen Kader beim SCP – zumindest was die Anzahl betrifft – unverändert lassen?

Wohlgemuth: Der Spielplan ist ein grenzwertiger Kompromiss, wie so vieles in Zeiten von Corona. Ein breiter Kader kann hier theoretisch für Entspannung sorgen. Grundsätzlich muss es jedoch unser Ziel sein, die Kaderstärke zu reduzieren.