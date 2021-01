Dörfler kam im Sommer 2019 als Außenbahnspieler vom Drittligisten KFC Uerdingen an die Pader. Von Januar bis Juni 2020 sammelte er im Rahmen einer Leihe beim Drittligisten FSV Zwickau weitere Erfahrungen. Zur Saison 2020/2021 etablierte sich der Rechtsfuß auf der Außenverteidiger-Position in Paderborn. Durch seinen Treffer landeten die Paderborner Kicker am 18. Oktober 2020 mit 1:0 gegen Hannover 96 den ersten Sieg in der laufenden Zweitliga-Saison.

Auch Johannes Dörfler (mit Sebastian Schonlau, rechts) bleibt bis 2024 in Paderborn. Foto: Wilfried Hiegemann

Schallenberg konnte sich ebenfalls über einen Umweg in Paderborn durchsetzen. Nach seiner Ausbildung von 2009 bis 2018 beim SCP avancierte der Mittelfeldspieler beim Regionalligisten SC Verl zu einem zentralen Akteur. Durch seinen Treffer zum 2:2 im Aufstiegsrückspiel gegen Lok Leipzig schoss er den Club aus der OWL-Nachbarschaft erstmalig in die 3. Liga. In der aktuellen Saison entwickelte er sich zum Stammspieler beim SCP und erzielte beim 4:0-Auswärtssieg gegen den SV Darmstadt 98 am 8. November 2020 sein erstes Zweitliga-Tor.

„Johannes und Ron haben sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Unter der Regie von Chef-Trainer Steffen Baumgart haben sie einen weiteren Leistungsschub gemacht und häufig in der Startelf gestanden. Damit passen sie perfekt zu unserer Vereinsphilosophie, die auch darauf ausgerichtet ist, junge Spieler zu entwickeln und besser zu machen. Wir freuen uns, dass sie mit ihrer Vertragsverlängerung ein Bekenntnis zum Fußball-Standort Paderborn abgegeben haben“, sagt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.