„Jesse hat eine kontinuierlich positive Entwicklung genommen, die wir auch mit der Verlängerung seines Vertrags weiter vorantreiben wollen“, sagte SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. „Damit er mehr Einsatzzeiten aufgrund der nach wie vor bestehenden Trainings- und Wettkampfpause unserer U21-Mannschaft bekommen kann, haben wir uns mit ihm auf eine Leihe zum Regionalligisten SF Lotte verständigt.“ Die Ausleihe läuft bis zum Ende der Saison.

Tugbenyo kam im Sommer 2018 vom SV Lippstadt in das Paderborner Nachwuchsleistungszentrum. In der U19 erzielte er als Abwehrspieler in 20 Meisterschaftsspielen der Bundesliga West vier Tore. In der U21 nimmt er eine zentrale Rolle ein und trainiert mit dem Zweitliga-Team.