Er kam am letzten Tag der Wechselfrist am 5. Oktober vom ostwestfälischen Nachbarn Arminia Bielefeld zum SC Paderborn, wurde elfmal eingewechselt und ist noch ohne Treffer: Angreifer Prince Osei Owusu machte bislang eine etwas unglückliche Figur. Das war auch am Montagabend in Düsseldorf nicht anders, als er nach 61 Minuten für Svante Ingelsson ins Spiel kam und Sekunden später eine Riesenchance zum Anschlusstreffer am Tor vorbei köpfte.

Doch was dem 23-Jährigen danach entgegengebracht wurde, überschritt den Rahmen um ein Vielfaches. Ein sogenannter Fan postete auf Instagram einen Beitrag, in dem er den Deutsch-Ghanaer aufs Übelste und mit nicht zitierfähigen Worten beleidigte. Der Verein reagierte und teilte auf seinen sozialen Kanälen mit: „Man kann mit einer Leistung mal nicht zufrieden sein und das auch gerne kundtun, Aber das...??? ist einfach widerlich.“

Doch bei dieser Antwort wird es möglicherweise nicht bleiben. „Wir werden uns zu diesem Vorfall noch einmal äußern und ganz klar erklären, dass man so nicht mit Menschen und Spielern umgehen kann. Das ist ein absolutes No-Go und betrifft nicht nur unsere Mannschaft. Aber es ist leider kein Einzelfall“, teilte Geschäftsführer Martin Hornberger auf Anfrage mit.

Sollte es dem Verein gelingen, den Nutzer ausfindig zu machen, „würden wir auch gegen ihn vorgehen. Ich weiß, dass sich unsere Kommunikationsabteilung schon intensiv um den Fall kümmert“, ergänzte Hornberger.