In Person von Ron Schallenberg und Johannes Dörfler, deren Unterschriften bis 2024 am Wochenende bekannt gegeben wurden, hat der Verein mit zwei Leistungsträgern bereits Einigkeit über eine längere Zusammenarbeit erzielt. Weitere sollen folgen und einer davon ist Sven Michel. „Es gibt keine Anfrage für ihn und ich bin optimistisch, dass Sven den Rest der Saison und auch über den Sommer hinaus bei uns bleibt“, sagte Wohlgemuth nach dem Abpfiff der Partie in Düsseldorf.

Zuvor hatte Sky-Experte Torsten Mattuschka, der mit Michel in Cottbus gespielt hat, geäußert: „Sven ist ein überragender Typ und hat auch sportlich große Qualitäten. Ich weiß, dass er ein Angebot aus der Bundesliga hat und würde mich für ihn sehr freuen, wenn‘s klappt.“