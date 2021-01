Den freien Platz im Aufsichtsrat des Vereins und in der KGaA übernimmt Tomas Pfänder, bislang bereits Mitglied im SCP-Wirtschaftsrat. Die kleine Rochade in der Vereinsspitze schließt Michael Dufhues ab. Als Vorstand der Bremer AG rückt er in den Wirtschaftsrat.

„Wir danken Ralf Hämmerling für seinen engagierten Einsatz in den Gremien des SC Paderborn 07. Er hat sich gerade auch in schwierigen Zeiten stets für das Wohl unseres Vereins eingesetzt. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Michael Dufhues eine erfahrene Persönlichkeit eines überregional erfolgreichen Familienunternehmens aus Paderborn als Mitglied im Wirtschaftsrat begrüßen zu können“, kommentierten in einer Pressemitteilung des Vereins der SCP-Präsident Elmar Volkmann, sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Rees die personellen Veränderungen.