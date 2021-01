Paderborn (WB/en) -

Das E-Sports-Team des SC Paderborn 07 weiß in seiner Debütsaison in der Virtual Bundesliga weiterhin zu überzeugen. Die ersten zwölf Fifa21-Vergleiche in der 13 Clubs starken Division Nordwest sind absolviert und das Hinrundenfazit von SCP-Trainer Daniel Elit fällt ausgesprochen positiv aus.