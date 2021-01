Der polnischen U21-Nationalspieler verlässt den SCP, nachdem er es in den vergangenen zwölf Monaten nur zu insgesamt neun Einsätzen gebracht hatte – sechs in Liga eins (eine Torvorlage bei der 2:3-Niederlage in München) sowie drei in Liga zwei. Von Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth gab es die üblichen warmen Worte mit auf den Weg: „Wir bedanken uns bei Dennis für sein Engagement in Paderborn und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.“

Beim SV Waldhof Mannheim, der am Dienstagabend dank eines Elfmetertores in der sechsten Minute der Nachspielzeit Tabellenführer Dresden mit 1:0 besiegt hat, wird der Linksfuß mit offenen Armen empfangen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Dennis in dieser Saison für uns auflaufen wird. Mit seiner Geschwindigkeit wird er unserem Spiel eine weitere Alternative in der Offensive anbieten können. Trotz seines jungen Alters hat er bereits elf Spiele in der 1. Bundesliga absolvieren können, was für seine gute individuelle Qualität spricht. Wir haben ihn sehr genau beobachtet und sind uns sicher, dass er uns weiterhelfen kann“, sagt Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.