Kieler Bus zerstört Dialog-Display

Bad Lippspringe (WB/itz) -

Der Mannschaftsbus des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel – am Mittwochabend (20.30 Uhr, Benteler-Arena) Gast des SC Paderborn 07 – hat bei seiner Anreise am Dienstagabend auf der Bielefelder Straße in Bad Lippspringe ein sogenanntes Dialog-Display an einem Straßenmasten gerammt. Verletzt wurde niemand.