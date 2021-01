Es war der Wunsch des DFB

Hotel mit entsprechendem Komfort, Privatsphäre und Sicherheitsstandards sowie einer nahe gelegenen, erstklassigen Trainingsmöglichkeit sind Grundvoraussetzungen, um als Base-Camp für die EM 2024 nominiert zu werden. Andere sind eine gute Infrastruktur besonders im Hinblick auf die Anbindung an einen Flughafen. Die Kombination Zweitligist, Kurstadt und der Flughafen Paderborn-Lippstadt hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits für diverse Länderspiele der Frauen- und U 21-Nationalmannschaft genutzt. „Da haben wir uns gastfreundlich, kompetent und unkompliziert präsentiert. Sonst wäre der DFB auch nicht auf uns zugekommen und hätte uns ermuntert, eine Bewerbung abzugeben“, sagte Martin Hornberger am Donnerstag dem WESTFALEN-BLATT.

Der SCP-Geschäftsführer nahm sofort Kontakt zu den Bürgermeistern Michael Dreier (Paderborn) und Uli Lange (Bad Lippspringe) sowie Parkhoteldirektor Torsten Kiene auf. Der hat mit Profifußball seit Paderborns Zweitligaaufstieg 2005 bereits Erfahrung gesammelt, weil die Gegner des SCP in der 1. und 2. Liga regelmäßig in seinem Haus logieren. Nach Durchsicht der Bewerbungsunterlagen ist er auch entsprechend optimistisch: „Wir stehen bereit.“ Davon konnten sich am Mittwoch bereits die DFB-Vertreter Jürgen Eißmann (Head of Euro 2024) und Matthias Grimm (Leiter DFB-Reisebüro) vor Ort überzeugen.

Übernachten und Essen in Bad Lippspringe, Fußball in der Benteler-Arena: So sieht die Aufteilung in der Bewerbung aus. Der SCP hat sich ganz bewusst für sein 15.000 Zuschauer fassendes Stadion als EM-Quartier entschieden. Zum einen sei dort die Abschirmung des EM-Teilnehmers gewährleistet, zum anderen könne dort auch das erwartet große Medieninteresse reguliert werden. Hornberger nennt auch noch einen dritten Grund: „Die EM endet erst Mitte Juli, dann laufen aber bereits die Vorbereitungen auf die neue Saison. Sollten wir also einen Gast haben, der vielleicht bis ins Halbfinale oder Endspiel kommt, würde es in unserem Trainingszentrum garantiert kompliziert.“

Ein EM-Teamquartier im Kreis Paderborn wäre natürlich gut für das Image, Geld verdienen kann man damit aber auch. Das Hotel mit den Übernachtungen, der Verein durch die Vermietung der Arena. Wie viel letztendlich mit einer EM zu erlösen wäre, ist aber noch unklar. Neben Bonuszahlungen für guten Rasen, ein gutes Umfeld ist die Dauer des Aufenthalts entscheidend. „Besonders lukrativ wäre es, wenn wir am Ende Gastgeber eines Finalisten wären“, sagt Hornberger. Der sieht Paderborn auch nicht als Konkurrent zur Klosterpforte in Marienfeld bei Harsewinkel. Die Anlage war bei der WM 2006 Ostwestfalens einziger Gastgeber und beherbergte den späteren Halbfinalisten Portugal. Die Weltstars Cristiano Ronaldo oder Luis Figo sorgten für großen Wirbel in dem kleinen Ort. Hornberger: „Durch unsere zentrale Lage in Deutschland und den Flughafen in der Nähe sind wir zwei sehr gute Standorte. Wir tun uns nicht weh.“

Der Weg bis zur EM ist für die Bewerber Paderborn und Bad Lippspringe allerdings noch weit. Zunächst muss der DFB in einer ersten Vorentscheidung aus den bundesweit etwa 50 Bewerbern 40 auswählen. Im Mai folgt dann die Veröffentlichung eines Online-Kataloges durch die Uefa. Der umfasst die noch 40 potenziellen Base-Camps, aus denen die 24 Teilnehmerländer wählen können. Die Verbände haben dann bis Dezember 2023 Zeit, sich mit eigenen Vor-Ort-Besichtigungen einen Eindruck zu verschaffen. Erst Ende 2023 werden auch die Spielorte für die qualifizierten Nationen feststehen, so dass erst dann die Grundlage für eine endgültige Auswahl der Teamquartiere gegeben ist.

Sollten Paderborn und Bad Lippspringe den Zuschlag erhalten, wird es aber kein Testspiel in der Benteler-Arena geben. Die teilnehmenden Mannschaften müssen erst fünf Tage vor dem ersten EM-Spiel anreisen, bis dahin ist die Vorbereitung abgeschlossen.