SCP freut sich auf den Primus

„Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Der HSV spielt sehr gut, ist tabellarisch die beste Mannschaft der Liga, hat in Simon Terodde den Top-Torjäger in seinen Reihen und wirkt sehr gefestigt“, meint Paderborns Trainer Steffen Baumgart. Man müsse keinem groß erklären, dass Hamburg eine sehr gute Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern habe, sagte er am Morgen in der Pressekonferenz, chancenlos sieht er sein Team aber mitnichten: „Für uns geht es nicht nur darum dagegenzuhalten. Wir wollen punkten.“ Letzteres gelang im Hinspiel nicht. Zwar drehte der SCP die Partie nach 0:2-Rückstand innerhalb von fünf Minuten und ging mit einer 3:2-Führung in die Pause, am Ende aber hieß es 3:4. „Da haben wir viel verschenkt und drei Tore des Gegners selbst geschossen“, erinnert sich Baumgart und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass wir jetzt weiter sind.“

Nach vier Spielen ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Unentschieden) fahren die Ostwestfalen mit reichlich Selbstvertrauen gen Norden, auch wenn sie nur Außenseiter sind. Doch obwohl der HSV, der achtmal in Folge nicht verlor, aktuell Erster ist, Baumgart geht davon aus, dass die Entscheidung im Rennen um die ersten drei Plätze erst am Ende fällt: „Wir sind mitten in der Saison. Die Hamburger sind sehr gut aufgestellt, haben in den vergangenen beiden Jahren aber den Wiederaufstieg jeweils erst an den letzten Spieltagen verspielt“, sagt er. Im dritten Anlauf soll Daniel Thioune das schaffen, was seinen Vorgängern Hannes Wolf und Dieter Hecking nicht gelungen war. „Ich schätze Daniel sehr, er zieht sein Ding konsequent durch“, lobt Baumgart seinen Gegenüber. Ansonsten möchte er sich aber mehr mit seiner Mannschaft beschäftigen: „Wir wollen bei uns und unserer Spielweise bleiben. Fußball soll Spaß machen und das wollen wir leisten.“

Der Kader wird wohl unverändert bleiben, eine größere Rotation in der Startelf wird es zum Abschluss der ersten und Auftakt der zweiten Englischen Woche ebenfalls nicht geben. Baumgart ließ die Systemfrage offen, kündigte lediglich ein bis zwei positionsgetreue Veränderungen auf den offensiven Außenbahnen oder im zentralen Mittelfeld an und sagte: „Wir werden keine elf anderen Spieler als gegen Kiel aufstellen und die Mannschaft nicht durcheinander würfeln. Es geht mehr um die Frische als um die Leistung, da haben wir auch ein Auge auf Dortmund.“ Bereits am Dienstag tritt der SCP im Achtelfinale des DFB-Pokals beim BVB an.

Hamburg und Dortmund: In den kommenden beiden Spielen hätte der SCP unter normalen Umständen insgesamt vor 130.000 Zuschauern gespielt. „Ich habe beide Stadien schon ausverkauft erlebt und ich werde mich nie an Fußball ohne Fans gewöhnen“, sagt Baumgart. Dennoch werden er und seine Mannschaft Vollgas geben, dass der HSV einen Tag mehr Pause hatte als die Seinen, ist für ihn kein Nachteil: „Nein, das spielt keine Rolle. Aber ich könnte mir das als Ausrede für nach dem Spiel aufheben.“ Er wird aber hoffen, dass er keine Ausrede braucht.