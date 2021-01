Tormaschine Terodde

Im Rückspiel an diesem Samstag (13 Uhr, Sky) fehlt Gjasula aufgrund einer Knieverletzung. Dafür ist einer seiner Teamkollegen in aller Munde: Simon Terodde.

Natürlich ist Steffen Baumgart weit davon entfernt, den Zweitliga-Tabellenführer allein auf die Fähigkeiten seiner Nummer 9 zu reduzieren. So will Paderborns Trainer auch nichts davon wissen, seine Mannschaft besonders auf den Top-Torjäger der Liga einzuschwören: „So etwas macht man nicht. Aber es wäre schön, wenn wir ihm nicht wieder, wie im Hinspiel, einen Ball direkt auf den Kopf legen. Das wäre schon mal ein Anfang. Der HSV hat sehr viele gute Einzelspieler und macht immer wieder Druck nach vorne. Das ist unser Augenmerk.“

Doch dann hat der Coach doch noch einige Extra-Worte in Richtung des 32-Jährigen parat: „Er ist in der Lage, aus nichts viel zu machen. Ich schätze Simon sehr, er ist als Spieler und Mensch außergewöhnlich.“ Für den Fall, dass Terodde gegen den SCP sein 18. Saisontor erzielt, hat Baumgart schon eine Antwort parat: „Es ist nicht so, dass ich mich darüber freuen würde, aber dann müssten wir halt zwei Tore schießen.“

Am 28. September 2020 ging diese Rechnung nur bedingt auf. Terodde traf zweimal, der SCP einmal mehr, aber am Ende gab es aus Sicht der Gastgeber ein 3:4. Für Simon Terodde war dieser Montag ein Abend für die Geschichtsbücher. Mit 122 Toren hatte er Sven Demandt als Rekordschütze der eingleisigen 2. Bundesliga (seit 1981) abgelöst. Mittlerweile steht Terodde bei 135 Treffern und hat den nächsten Höchstwert im Visier. 17 Tore fehlen ihm noch, dann würde er auch mit dem Besten in der Ewigen Torschützenliste der seit 1974 ausgetragenen 2. Liga gleichziehen. Das ist Dieter Schatzschneider, der zwischen 1978 und 1987 für Hannover 96 und Fortuna Köln 152-mal im Unterhaus erfolgreich war. Ein Tor weniger steht für Karl-Heinz Mödrath (Fortuna Köln und Alemannia Aachen) zu Buche. Terodde genießt aber schon jetzt Kultstatus. „Die Maschine war wieder war“, sagte Karlsruhes Trainer Christian Eichner nach dem 2:1 des HSV im Wildpark kurz vor Weihnachten, bei dem Terodde kurz vor Schluss das Siegtor besorgte hatte.

Der SCP hat mit den Vollstrecker-Qualitäten des gebürtigen Bocholters nicht nur in dieser Saison schon Erfahrungen gemacht. In zwölf Duellen mit Paderborn traf Terodde fünfmal. Dass seine Tore nicht immer Garant für einen Sieg sind, zeigte sich in der Hinrunde der Saison 2018/2019. Terodde schnürte einen Doppelpack für den 1. FC Köln, der SCP aber gewann am Ende in Müngersdorf mit 5:3.

Dagegen hätte Baumgart auch im Volkspark nichts einzuwenden. Der Kader bleibt unverändert, eine große Rotation wird es auch in der Startelf nicht geben. Drei Tage vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund denkt der Trainer lediglich über „ein bis zwei positionsgetreue Wechsel“ nach. Mit Terodde haben diese aber nichts zu tun.

So könnte der SCP spielen

Zingerle - Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Collins - Thalhammer, Schallenberg, Ingelsson - Führich, Srbeny, Michel