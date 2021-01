Der Tabellenführer ist zu stark

Beide Trainer nahmen gegenüber den Spielen unter der Woche jeweils eine Änderung in der Startelf vor. Hamburgs Daniel Thioune gab Bakery Jatta den Vorzug vor dem Ex-Paderborner Khaled Narey. Beim SCP stand Rechtsverteidiger Frederic Ananou zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag wieder in der Startelf, Johannes Dörfler erhielt von Coach Steffen Baumgart eine Pause. „Freddi arbeitet gut und soll Gas geben. Jojo hat das sehr gut gemacht, bekommt etwas Ruhe und wird im Pokal am Dienstag in Dortmund wieder beginnen“, sagte Baumgart am Sky-Mikrofon. Wie schon am Mittwoch beim 1:1 gegen Holstein Kiel agierten die Ostwestfalen in einem 4-2-3-1.

Thioune hatte den Gegner im Vorfeld ausdrücklich gelobt und vor ihm gewarnt: „Ich schaue mir Steffens Fußball immer sehr gerne an. Paderborn hat die Bundesliga bereichert und ist das Ganze mit einer großen Überzeugung sehr offensiv angegangen. Sie bleiben immer bei sich. Egal, was der Gegner macht“, urteilte Thioune, der dem SCP in der Rückrunde noch eine Menge zutraut: „Steffens Truppe abzuschreiben, ist das Letzte, was man tun sollte.“

Baumgart freute sich auf ein attraktives Spiel und sagte kurz vor dem Anpfiff. „Beide Mannschaften wollen Fußball spielen und suchen den Weg nach vorne. Das spricht für ein schönes Spiel. Wir haben nichts zu verlieren und wollen Spaß haben.“

Zu Beginn aber setzte einzig und allein der Tabellenführer Akzente und ging schon nach acht Minuten in Führung. Torjäger Simon Terodde verlängerte die dritte Ecke der Gastgeber per Kopf auf den zweiten Pfosten und dort nickte Moritz Heyer zum 1:0 ein. Jamilu Collins hatte nicht aufgepasst, SCP-Keeper Leopold Zingerle bekam die Hände erst hinter der Linie an den Ball. Der HSV lag vorne, musste dann aber kurz danach auf den verletzten Toni Leistner verzichten. Doch die Hausherren ließen sich dadurch nicht beirren und legten durch einen Freistoß von Sonny Kittel nach. Die Distanz war groß, da sah der zuletzt so starke Zingerle nicht gut aus, auch wenn der Ball durch die Mauer flog.

Die Gäste waren mutig und aktiv, kamen aber lange nicht zum Abschluss. Bis zur 41. Minute. Zunächst scheiterte Chris Führich an Sven Ulreich, doch Sven Michel erzielte im Nachschuss sein drittes Saisontor. Der Anschluss war geschafft, der SCP drin und die Partie zur Pause wieder offen. „Paderborn gibt nicht auf, wir dürfen nicht nachlassen“, lautete das Zwischenfazit von HSV-Ikone Bernd Wehmeyer.

Die zweite Hälfte begann verspätet, weil ein Tornetz geflickt werden musste. Und wieder erwischte der HSV den besseren Start. Zunächst war Zingerle zur Stelle und verhinderte gegen Jeremy Dudziak die Vorentscheidung (49.), Sekunden später köpfte Terodde knapp vorbei, scheiterte wenig später an Zingerle und verpasste gleich zweimal seinen 18. Treffer in der laufenden Spielzeit. In der 53. Minute gab es dann aber nichts zu halten. Nach einer wunderbaren Kombination schnürte Kittel den Doppelpack zum 3:1. War es das? Ja, weil Dennis Srbeny zwei große Chance zum erneuten Anschluss liegen ließ und in Ulreich seinen doppelten Meister fand (58., 69.). Auf der Gegenseite rettete Zingerle noch gegen den eingewechselten Manuel Wintzheimer (81.).

Weiter geht es für die Paderborner, wie erwähnt, bereits am Dienstag mit dem Achtelfinale im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund (20.45 Uhr). Das nächste Meisterschaftsspiel steigt am Sonntag darauf in der Benteler-Arena gegen den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr), der am Samstag Tim Kleindienst aus Belgien zurückholte.

Statistik

Hamburger SV: Ulreich - Gyamerah, Leistner (16. Onana), Ambrosius, Leibold - Heyer - Kinsombi (86. Narey), Dudziak (86. Jung) - Jatta (76. Wintzheimer), Terodde (86. Hunt), Kittel

SC Paderborn: Zingerle - Ananou, Hünemeier, Schonlau, Collins (59. Okoroji) - Thalhammer (71. Justvan), Schallenberg - Führich (80. Heller), Srbeny, Antwi-Adjei (80. Terrazzino) - Michel (59. Ingelsson)

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Tore: 1:0 Heyer (8.), 2:0 Kittel (22.), 2:1 Michel (41.), 3:1 Kittel (53.)

Zuschauer: -

Gelbe Karten: / Okoroji (2), Ingelsson (4)

Stimmen

Manager Fabian Wohlgemuth: „Wir haben uns nicht versteckt und mutig mitgespielt, selbst wenn wir zu Beginn nicht die für uns typische Torgefahr entwickeln konnten. Auch die beiden frühen Gegentreffer nach Standards konnten den Willen des Teams nicht brechen. Das Ergebnis heute ist bedauerlich, der Auftritt war es absolut nicht.“

Chris Führich: „Heute war mehr drin. In den nächsten Spielen müssen wir wieder von Anfang an da sein.“

Kapitän Sebastian Schonlau: „Die Art und Weise, wie wir in den letzten Wochen Fußball gespielt haben, macht uns Mut für die nächsten Spiele.“