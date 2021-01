Zudem wurde Pascal Steinwender für eine Saison beim VfB Lübeck „geparkt“ und Samuel Fridjonsson nach Norwegen zu Viking Stavanger verkauft.

Am Montag um 18 Uhr schließt nun das Transferfenster dieses Winters in Deutschland und es wird beim SCP noch einen Transfer geben. Laut Informationen dieser Zeitung hat Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Wunsch von Trainer Steffen Baumgart erfüllt und wird morgen einen jungen Innenverteidiger mit Perspektive präsentieren. Geplant ist eine Leihe bis Saisonende inklusive Kaufoption. Wohlgemuth nannte am Sonntag keinen Namen, sagte nur: „Es geht darum, den Kader innerhalb dieser Positionsgruppe breiter aufzustellen.“

Nach dem Abgang von Christian Strohdiek zum Liga-Schlusslicht Würzburger Kickers verfügt der SCP momentan nur noch über drei gelernte Spieler fürs Abwehrzentrum: Kapitän Sebastian Schonlau, Uwe Hünemeier und Marcel Correia. Mit dem Last-Minute-Einkauf will der Verein eine doppelte Absicherung schaffen. Zum einen sind Hünemeier (35 Jahre) und Correia (wird im Mai 32) nicht mehr die Jüngsten, zum anderen ist ein Ende der Coronakrise nicht in Sicht. „Wir haben es in Dresden, in Ingolstadt und bei den Bayern gesehen. Dir können auf einmal fünf Spieler fehlen“, sagte Wohlgemuth und will vorbeugen, um eine möglicherweise entstehende Notsituation zu verhindern. Die Umstellung auf eine Dreierkette sei dabei nicht das Maß aller Dinge und die Erfahrungen aus der Vorsaison täten ihr Übriges. Zur Erinnerung: Am letzten Spieltag in Frankfurt stand dem Erstliga-Absteiger in Person von Luca Kilian (jetzt FSV Mainz 05) nur noch ein Innenverteidiger zur Verfügung.

Einer für hinten kommt, ein weiterer für vorne dagegen nicht. „Der Trainer und ich sind uns einig, dass wir im Angriff aktuell nichts mehr machen müssen“, sagte Wohlgemuth.

Des Weiteren wird es bei den bisherigen sechs Abgängen in dieser Transferperiode bleiben. Sebastian Vasiliadis, dessen ablösefreier Wechsel im Sommer nach Bielefeld feststeht und für den es kein Winter-Angebot der Arminia gab, wird Paderborn ebenso nicht verlassen wie Kai Pröger. Der Rechtsaußen, 2021 noch ohne Einsatz und zuletzt am 4. Januar in Düsseldorf im Kader, hatte zuletzt Abschiedsgedanken geäußert. Das WESTFALEN-BLATT erfuhr: Einen Wechsel innerhalb Deutschlands gibt es nicht. Es ist aber möglich, dass Pröger noch in einem Land unterschreibt, in das man auch nach dem 1. Februar wechseln darf.