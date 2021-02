Zingerle, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2021 lief, bleibe mindestens bis zum 30. Juni 2023 in Paderborn, heißt es. Eine entsprechende Verlängerung um zwei Jahre habe der Keeper jetzt unterschrieben. Der 26-jährige Torwart hat 28 Bundesliga-Spiele und 53 Zweitliga-Einsätze absolviert.

„Leo hat in Paderborn eine ausgezeichnete Entwicklung genommen und ist zu einem Leistungsträger in unserem Kader geworden. Er übernimmt immer mehr Verantwortung auf und neben dem Platz, sodass wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm sehr freuen“, kommentierte Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth die Vertragsverlängerung laut SCP-Mitteilung.

Zingerle kam im Sommer 2017 vom 1. FC Magdeburg zum SCP07 und avancierte hier von Beginn an zum Stammtorwart. Bei seiner Entwicklung in Paderborn sei ihm auch das langjährige Engagement im Nachwuchsbereich des FC Bayern München (2002-2015) zugute gekommen, so der Verein.