Keine Strafe für Baumgart

Paderborn (WB/dpa) -

Paderborns Trainer Steffen Baumgart wird nach seiner vielbeachteten Wutrede im Anschluss an das 2:3 im Pokal-Achtelfinale bei Borussia Dortmund nicht vom Deutschen Fußball-Bund bestraft. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, wird der in solchen Fällen zuständige Kontrollausschuss kein Verfahren einleiten.