Paderborn -

Darf ich das arrogant nennen? Diese Frage stellte Steffen Baumgart noch am Dienstag in der nächtlichen Pressekonferenz und sie ist mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Das, was sich Schiedsrichter Tobias Stieler am Dienstag erlaubte, war an Arroganz kaum zu überbieten.